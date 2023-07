Thời sự - Chính trị Bộ Công an thăm, làm việc với Công an tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Công an tỉnh Kon Tum. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là bám sát chủ đề công tác trọng tâm năm 2023 để cụ thể hóa, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Xây dựng lực lượng Công an Kon Tum thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại – Vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”. Bên cạnh việc nắm tình hình, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh trên địa bàn, Công an tỉnh đã tập trung tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai một số nội dung nhiệm vụ có tính chiến lược, đột phá; công tác điều hành, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn tiếp tục có sự đổi mới, bám sát và xử lý triệt để, hiệu quả công việc ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cảm ơn lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã quan tâm, phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cơ sở vật chất cho Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy thực hiện tốt các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tập trung nắm tình hình để chủ động đưa ra các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ nhằm kéo giảm tỉ lệ tội phạm; tập trung triển khai thực hiện Đề án 06, công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vinh Quang, TP Kon Tum và khảo sát vị trí đất dự kiến xây dựng trụ sở mới của Công an tỉnh Kon Tum tại thôn Kon Rơ Lang, xã Đăk Blà, TP Kon Tum./.

Văn Lai – Hồng Khanh