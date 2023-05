Thời sự - Chính trị Bộ trưởng Bộ ngoại giao làm việc với tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Ngày 13/5, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Kon Tum. Tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các bộ Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông-Vận tải, Xây dựng, NN&PTNT, TN&MT. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Quý I năm 2023, tổng giá trị sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn huy động toàn tỉnh ước đạt 20.400 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản, công nghiệp cơ bản đảm bảo. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ. Trong quý, thu hút khoảng 600.350 lượt khách du lịch. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 72 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu khoảng 0,98 triệu USD.

Kiến nghị với Đoàn công tác, tỉnh Kon Tum đề xuất quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và sử dụng đất quốc phòng; công tác cho thuê rừng, khai thác khoáng sản; phân giới cắm mốc và hoạt động cửa khẩu.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Kon Tum về phát triển kinh tế-xã hội, ngoại giao, xuất nhập khẩu, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội; phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tập trung phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến gắn với phát triển du lịch và năng lượng sạch. Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; khuyến khích cán bộ, CCVC làm việc tích cực, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đối ngoại gắn với quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế. Bộ trưởng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Kon Tum, chuyển đến Chính phủ và cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các thành viên Đoàn công tác đi khảo sát 4 dự án xây dựng trong khu vực Trung tâm hành chính mới của tỉnh./.

Văn Hiển – Đức Thắng