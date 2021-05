Thời sự - Chính trị Các địa phương tỉnh Kon Tum bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(kontumtv.vn) – Cùng với cử tri cả nước, ngày 23/5 cử tri các địa phương tỉnh Kon Tum đã nô nức đến các điểm bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Thành phố Kon Tum

Gần 110.700 cử tri trên địa bàn thành phố Kon Tum đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác bầu cử được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. Việc bố trí bàn phát phiếu, hướng dẫn bầu cử, hòm phiếu, bàn đóng dấu phiếu được bố trí khoa học, đảm bảo khoảng cách phòng chống Covid-19. Cùng với việc triển khai bỏ phiếu tại 143 khu vực bỏ phiếu, đối với cử tri đau ốm nặng, cử tri đang bị cách ly tại nhà được Tổ bầu cử đến tận nhà triển khai cho cử tri bỏ phiếu qua hòm phiếu phụ. Tất cả cử tri trên địa bàn thành phố đều phấn khởi, hào hứng tham gia bầu cử với mong muốn lựa chọn những người xứng đáng là đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Huyện Ngọc Hồi

Tại huyện Ngọc Hồi, gần 35.000 cử tri của 10 đơn vị bầu cử đã nô nức tham gia bầu cử tại 65 khu vực bỏ phiếu. Do làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị nên công tác bầu cử trên địa bàn huyện Ngọc Hồi diễn ra an toàn, đúng quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cử tri trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã xem xét, cân nhắc, đồng thời lựa chọn bầu đúng, bầu đủ những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cử tri mong muốn cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Huyện Đăk Tô

Cử tri tại 62 điểm bầu cử của huyện Đăk Tô đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Không khi bầu cử tại huyện diễn ra sôi nổi, nhiều cử tri đã đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm tham gia bỏ phiếu. Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, Ủy Ban bầu cử huyện Đăk Tô đã bố trí lực lượng hỗ trợ, túc trực, tránh ùn tắc. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được huyện thực hiện nghiêm ngặt. Các cử tri đi bầu cử đều thực hiện kê khai y tế, đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách quy định.

Huyện Đăk Hà

Tại huyện Đăk Hà, gần 44.500 cử tri đã tham gia bỏ phiếu tại 85 điểm thuộc 11 đơn vị bầu cử. Tại các điểm bầu cử đều đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình bầu cử. Sau khi hoàn tất quy trình bỏ phiếu, tất cả 85 điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện thực hiện công tác kiểm đếm phiếu bầu bằng phần mềm ứng dụng Ms.Excel – một sáng kiến kinh nghiệm của ông Trương Văn Thành, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện. Sau khi thẩm tra và đưa vào ứng dụng thử nghiệm, UBND huyện Đăk Hà đã thống nhất đưa vào sử dụng và tổ chức tập huấn cho 85 đơn vị bầu cử. Việc sử dụng phần mềm ứng dụng Ms.Excel giúp quy trình kiểm đếm phiếu bầu cử được tiến hành đồng bộ cho kết quả nhanh chóng và chính xác.

Huyện Sa Thầy

Tại huyện Sa Thầy, ngay từ sáng sớm cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tại 65 điểm bầu cử, lực lượng chức năng đã phân luồng, giãn cách, bố trí khu vực chờ để cử tri thuận lợi trong quá trình bầu cử. Đồng thời tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, tất cả cử tri đều chấp hành việc đeo khẩu trang trước khi vào khu vực bầu cử. Công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu cử được tổ chức trang trọng, đúng theo quy định. Niềm tin từ lá phiếu của cử tri có ý nghĩa to lớn khi bầu chọn những đại biểu ưu tú, có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đó, có những quyết sách đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh hiện nay, ổn định và tiếp tục phát triển.

Huyện Kon Rẫy

Trên 16.700 cử tri của huyện Kon Rẫy đã náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 50 khu vực bỏ phiếu. Trước khi thực hiện các bước bỏ phiếu, tất cả cử tri được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách 2 m để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên công việc bầu cử diễn ra thuận lợi, đảm bảo cử tri thực hiện quyền công dân của mình. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu ổn định. Cuộc bầu cử diễn an toàn, theo đúng quy định của pháp luật.

Huyện Kon Plông

Tại huyện Kon Plông, thời tiết thuận lợi đã tạo tinh thần phấn khởi cho bà con cử tri tham gia bỏ phiếu. Ngay từ sáng sớm, hơn 15.000 cử tri phấn khởi đến khu vực bỏ phiếu đúng giờ, tham dự lễ khai mạc và được thông tin một số quy định đảm bảo cho công tác bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, việc hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu được thực hiện chặt chẽ, từ việc bố trí khẩu trang, nước sát khuẩn, cử tri khi đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, hướng dẫn thực hiện trình tự bỏ phiếu đảm bảo trật tự, theo đúng quy định giãn cách, phòng chống dịch.

Huyện Ia H’Drai

Ngay từ sáng sớm, rất đông các cử tri trên địa bàn huyện Ia H’Drai đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử của mình. Cử tri thuộc các lực lượng Công an, bộ đội biên phòng đã tiến hành bỏ phiếu từ 5h sáng để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn trong ngày bầu cử. Cử tri đều chấp hành nghiêm các bước phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn tay và hướng dẫn bỏ phiếu của cơ quan chức năng để bỏ phiếu an toàn. Với đặc thù địa bàn rộng, các khu dân cư nằm rải rác, số cử tri là công nhân tại các công ty cao su mới tuyển tăng liên tục, nên ngay từ những ngày đầu, lãnh đạo huyện hết sức quan tâm đến công tác thống kê, lập và niêm yết danh sách cử tri hết sức cẩn trọng, đảm bảo không bỏ sót để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

