Chấm dứt chiến tranh và đem lại hòa bình là điều kiện tiên quyết để bảo vệ trẻ em

(kontumtv.vn) -Tối 28/6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở trực tuyến cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề “Trẻ em và xung đột vũ trang” do Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 6/2021, chủ trì.