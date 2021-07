Chính phủ tạo điều kiện tối đa để TP Hồ Chí Minh và các tỉnh sớm đẩy lùi dịch COVID-19

Thủ tướng khẳng định, ưu tiên số 1 của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch diễn biến phức tạp lúc này là phòng, chống dịch COVID-19, song những nơi đáp ứng được yêu cầu, an toàn phòng, chống dịch vẫn duy trì, khôi phục sản xuất, song các doanh nghiệp phải thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” để duy trì sản xuất và phòng chống dịch. Chính phủ tiếp tục chia sẻ, tạo điều kiện tối đa để TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh sớm đầy lùi dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình, tổ chức lại cuộc sống, sản xuất.

COVID-19 cộng động hoặc có song hoạt động chưa hiệu quả; việc kiểm soát người về từ các vùng có dịch chưa được tổ chức hợp lý, hiệu quả theo quy định; việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” chưa nghiêm túc, nên còn thiếu hụt, bị động, lúng túng; tổ chức tiêm vaccine tại các địa phương còn chậm; hoạt động vận tải, cung ứng hàng hóa có lúc, nhất là những ngày đầu còn lúng túng, thiếu hụt cục bộ… Nguyên nhân của tình trạng trên là do việc tổ chức thực hiện các quy định còn yếu, một số nơi việc kiểm tra, giám sát còn chưa chặt chẽ; ý thức chấp hành của một số người dân còn chưa nghiêm…

Hội nghị nhận định, tình hình dịch bệnh đã có những dấu hiệu tích cực và tỷ lệ nhiễm sẽ có xu hướng “đi ngang” trong một vài ngày tới nếu TP Hồ Chí Minh và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Các địa phương cần tiếp tục quyết liệt huy động toàn bộ lực lượng triển khai các biện pháp ngăn chặn, giảm mắc, giảm tử vong, bảo vệ hiệu quả các vùng, khu vực đang được kiểm soát tốt. Trước mắt, cần ưu tiên chống dịch; tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an sinh, trật tự xã hội, lưu thông hàng hóa, cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ người lao động…

Tuy nhiên, công tác triển khai các biện pháp chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ở một số địa phương còn chưa nghiêm, nhất là tại một số nơi người dân vẫn còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến dịch bệnh. Công tác chuyên môn chống dịch về tổ chức truy vết, xét nghiệm, triển khai Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, cách ly, giám sát, điều trị, hậu cần… đã được nâng cao, điều phối hiệu quả hơn so với thời gian trước đó, tuy nhiên chưa đáp ứng được so với tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh, cần tiếp tục đuợc tăng cường năng lực hơn nữa trong thời gian tới.

Đáng chú ý, qua 5 ngày triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp do biến chủng mới có tốc độ lây lan rất nhanh, vòng lây nhiễm ngắn; mặt khác nhiều ca bệnh đã có trong cộng đồng từ trong thời gian trước đó. Các ca nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại các khu chợ đầu mối, khu công nghiệp, khu dân cư, có cả người khám sàng lọc tại bệnh viện. Qua điều tra dịch tễ, truy vết, các tỉnh đã xác định được phần lớn nguồn lây; số ca mắc mới gia tăng do các địa phương tăng tốc lấy mẫu và xét nghiệm với số mẫu lớn tại các khu vực nguy cơ, khu cách lỵ, phong tỏa.

Để phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải thống nhất, tập trung, nhất quán ở tầm quốc gia, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương áp dụng sáng tạo, linh hoạt; đồng thời thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát, kiểm tra; kêu gọi người dân nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; trên tinh thần chủ động phòng ngừa là chính, thực hiện tốt chiến lược vaccine và nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư tỉnh/thành Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tại địa phương. Theo đó, phải phân công trách nhiệm rõ ràng, yêu cầu thực hiện cụ thể, nghiêm túc theo quy định; truy vết, xét nghiệm nhanh, điều trị hiệu quả, phân loại F0 để tập trung nguồn lực chữa trị theo ưu tiên, hạn chế tối đa ca tử vong; các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát để thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc, không để xảy ra trường hợp “chặt ngoài, lỏng trong”; tuyên truyền, động viên để các tầng lớp nhân dân thực hiện; không để phát sinh các vùng dịch mới; bảo vệ vùng an toàn những nơi không có dịch; đảm bảo phòng, chống dịch đạt kết quả chắc chắn, bền vững.

Thủ tướng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động của các Tổ phòng chống COVID-19 công đồng, phối hợp với các lực lượng chức năng của hệ thống chính trị ở cơ sở để “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động, kiểm soát người dân thực hiện Chỉ thị 16; Tiếp tục thành lập các Trung tâm cứu trợ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; Thành lập các đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời hỗ trợ, xử lý những vấn đề phát sinh; Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, đảm bảo điều phối phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực, trong đó, nhất thiết không để thiếu máy thở, ôxi phục vụ chữa bệnh.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến với 19 tỉnh, thành phía Nam về phòng, chống dịch COVID-19 tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát việc thực hiện Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo minh bạch, kịp thời, hiệu quả, đồng thời nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền nếu cần mở rộng đối tượng hỗ trợ. Bộ Tài Chính nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền có giải pháp hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19. Bộ Y tế phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức tiêm vaccine cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh tiêu cực; nghiên cứu kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa các phương pháp điều trị và nghiên cứu sử dụng một số loại thuốc để phòng, chống dịch COVID-19. Các bộ Công an, Quốc phòng tiếp tục tăng cường lực lượng chi viện cho các địa phương phòng, chống dịch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương lên kịch bản tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đảm bảo an toàn, công bằng quyền lợi của học sinh. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin hướng dẫn, khuyến cáo, vận động người dân phòng, chống dịch, đồng thời tăng cường các chương trình giải trí, chăm lo đời sống tinh thần cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương, các tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các bộ, ngành cần tăng cường phối hợp, trao đổi, rút kinh nghiệm thường xuyên để kịp thời có các điều chỉnh hợp lý, hiệu quả trong phòng, chống dịch, với tinh thần linh hoạt, sáng tạo, lấy nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.