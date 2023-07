Thời sự - Chính trị Chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ

(kontumtv.vn) – Để chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình hạ tầng, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 607 về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường triển khai công tác phòng, chống thiên tai, hạn hán; phòng, chống sạt lở đất, sạt lở bờ sông, quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh. Riêng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn; kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình hạ tầng; đồng thời có phương án hỗ trợ tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời. Phối hợp với đơn vị liên quan, chủ đầu tư các dự án trên địa bàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các công trường đang xây dựng, nhất là các công trình xây dựng ở khu dân cư ven sông, suối; đình chỉ việc xây dựng công trình nếu không bảo đảm an toàn hoặc có nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng đến dòng chảy, thoát lũ./.

Thanh Tùng – Đức Thắng