Chủ tịch nước dự phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa LHQ và Liên minh châu Phi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng tham dự phiên thảo luận có Tổng thống Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Tổng thống Tunisia Kais Saied, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Thủ tướng Saint Vincent and the Grenadines Ralph Gonsalves…, đại diện cấp cao các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina J. Mohammed và Cao ủy Quỹ Hòa bình Liên minh châu Phi Donald Kaberuka.

Tại phiên thảo luận mở, Lãnh đạo cấp cao và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an đều đề cao vai trò của Liên minh châu Phi trong bảo đảm môi trường hòa bình và an ninh tại khu vực, thông qua các sáng kiến như Ngừng tiếng súng ở châu Phi vào năm 2030; đánh giá cao hợp tác toàn diện giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột, bảo đảm môi trường hòa bình và an ninh; ghi nhận các thách thức truyền thống và phi truyền thống mà nhiều nước châu Phi đang phải đối mặt; khuyến khích tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi, và giữa các tổ chức khu vực trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột, xây dựng và duy trì hòa bình.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cao các thành tựu nổi bật các nước châu Phi đã đạt được trong thời gian qua khi ngày càng gắn kết với các khu vực khác về chính trị, kinh tế – thương mại, giao lưu văn hóa, con người và đạt được nhiều thành quả phát triển và hội nhập đáng khích lệ. Tuy nhiên, Chủ tịch nước nhận định nhiều nước châu Phi vẫn phải gánh chịu những hậu quả dai dẳng của chủ nghĩa thực dân và chế độ nô lệ, cũng như các bất ổn, xung đột, khủng bố, bạo lực cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực và nguồn nước… hiện đang kìm hãm đà phát triển của châu lục.

Để cộng đồng quốc tế có thể chung tay hỗ trợ các nước châu Phi tái thiết và phát triển đất nước, ứng phó và phục hồi sau đại dịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 5 đề xuất:

Thứ nhất, với phương châm “Giải pháp châu Phi cho các thách thức của châu Phi”, các quốc gia trong châu lục cần phát huy mạnh mẽ năng lực làm chủ, nâng cao tính tự cường để giải quyết các vấn đề nội tại, thúc đẩy xây dựng lòng tin, đối thoại, trao quyền hơn cho sự tham gia của phụ nữ, thanh niên.

Thứ hai, các nước châu Phi cần tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác, hội nhập, củng cố chủ nghĩa đa phương, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Thứ ba, Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi cần tiên phong hợp tác thực hiện sáng kiến Ngừng tiếng súng ở châu Phi vào năm 2030, Chương trình Nghị sự 2030 và Chương trình nghị sự 2063 về Phát triển bền vững của hai tổ chức này; thúc đẩy toàn diện và hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giữa Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hội đồng Hòa bình và an ninh Liên minh châu Phi, nhất là tăng cường năng lực cảnh báo sớm về các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống cho các Phái bộ hòa bình tại châu Phi.