Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ Khóa 76

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón và tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Đặc biệt, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn kết thúc hành trình cả chuyến công tác từ Cuba sang Hoa Kỳ vận chuyển 1,05 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và trang thiết bị y tế trị giá hàng triệu USD về Việt Nam, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân trong nước.

Không chỉ làm nổi bật vai trò, vị thế của Việt Nam tại sự kiện đa phương lớn nhất hành tinh, chuyến tham dự hội nghị tại LHQ lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục mang lại thành tựu trọn vẹn từ ngoại giao đa phương, song phương, ngoại giao vaccine đến xúc tiến đầu tư. Đáng chú ý, chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhu cầu hợp tác quốc tế về phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cấp thiết, đặt ra nhiều thách thức lớn cần giải quyết.

Chủ tịch nước tới New York tham dự kỳ họp của ĐHĐ LHQ lần này cũng tròn 44 năm ngày Việt Nam gia nhập LHQ (20/9/1977 – 20/9/2021). Trong thời gian 3 ngày, với khoảng 60 hoạt động thiết thực, hiệu quả, chuyến thăm là minh chứng cụ thể cho thấy một Việt Nam năng động và có trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế hiện nay, thể hiện mong muốn của Việt Nam về hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bài phát biểu của mình tại Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ Khóa 76 – sự kiện tâm điểm của chuyến công du, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vấn đề cấp bách nhất hiện nay là cần kiểm soát đại dịch COVID-19 thông qua hợp tác quốc tế.

Chủ tịch nước nêu rõ: “Thế giới chưa thể an toàn khi còn có bất cứ người dân hay quốc gia nào chưa an toàn trước đại dịch. Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao vai trò của các tổ chức LHQ và các cơ chế đa phương, nhất là COVAX trong thúc đẩy tiếp cận công bằng vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Để sớm đẩy lùi COVID-19, cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, nhất là ưu tiên cung cấp vaccine cho người dân những nước có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, tạo điều kiện để các nước đang phát triển hợp tác sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng vaccine”.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những nỗ lực này sẽ không thể mang lại kết quả nếu không có môi trường hoà bình, an ninh, ổn định ở mỗi quốc gia, khu vực và thế giới. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đang nỗ lực tăng cường vai trò trung tâm của hiệp hội trong duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương; chia sẻ tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngay sau phát biểu của Chủ tịch nước, các bạn bè quốc tế đã đến gặp gỡ và chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ chia sẻ và đánh giá cao bài phát biểu. Cũng tại trụ sở LHQ ở thành phố New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại phiên họp của HĐBA về biến đổi khí hậu; Hội nghị Trực tuyến Thượng đỉnh Toàn cầu về COVID-19 do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chủ trì. Chủ tịch nước cũng gửi thông điệp tại Hội nghị Thượng đỉnh của LHQ về hệ thống lương thực.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, với sự chủ động, tích cực tham dự và phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại nhiều phiên họp quan trọng của LHQ, chúng ta tiếp tục khẳng định mạnh mẽ, rõ ràng với bạn bè quốc tế về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển và vươn lên, có trách nhiệm và đóng góp một cách tích cực và xây dựng vào các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển bền vững trong và sau đại dịch. Các thông điệp, đề xuất của Chủ tịch nước tại các phiên họp của LHQ được nhiều lãnh đạo các nước, các đối tác chia sẻ, đánh giá cao và hưởng ứng tích cực.

Củng cố và mở rộng quan hệ ngoại giao quốc gia, trong hơn 3 ngày ở New York, Chủ tịch nước đã gặp gỡ trên 30 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế lớn như: Ireland, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thái Lan, Bangladesh, Sri Lanka, Latvia, Thụy Điển, Guyana, Lesotho, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Slovenia, Dominica, Sierra Leone, Mông Cổ, Thụy Sỹ, Áo, Hà Lan, Đức…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cuộc trao đổi với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry; trao đổi trực tuyến với Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Patrick Leahy, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ và gặp lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn: Chủ tịch ĐHĐ LHQ, Tổng Thư ký LHQ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB)…

Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, bộ, ngành trung ương trong thành phần đoàn cũng rất chủ động, tích cực gặp gỡ lãnh đạo các đối tác liên quan, trong đó có khoảng 20 Bộ trưởng Ngoại giao các nước.