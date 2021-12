Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình; Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang; Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.

Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cũng là lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên thăm chính thức Campuchia trong 2 năm qua từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thể hiện sự coi trọng và phát triển quan hệ với các nước láng giềng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ láng giềng, đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp. Cả hai nước đã và đang chịu nhiều tác động của dịch COVID-19.

Hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp. Ngay trong bối cảnh đại dịch COVID-19, lãnh đạo hai nước vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc trực tuyến.