Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Hoa Kỳ

Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đến Việt Nam và cho biết Việt Nam dành ưu tiên cao cho các nỗ lực phát triển ngành năng lượng theo hướng bền vững với mục tiêu giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và giảm phát ký thải nhà kính. Việt Nam mong muốn nhập khẩu LNG từ Hoa Kỳ, góp phần phát triển thương mại hai chiều hài hòa và bền vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Lãnh đạo tập đoàn Exxon Mobil. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

*Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Exxon Mobil, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn tiếp tục làm việc với các đối tác và cơ quan chức năng của Việt Nam để phát triển các dự án mà Exxon Mobil quan tâm. Hoạt động của các công ty dầu khí lớn của Hoa Kỳ trong đó có Exxon Mobil tại các vùng biển của Việt Nam, nhất là những khu vực nước sâu và nhiều tiềm năng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai phía mà còn có ý nghĩa chiến lược quan trọng, phục vụ mục tiêu chung của cả Việt Nam và Hoa Kỳ là góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn Next Decade. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

*Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Next Decade (trong lĩnh vực năng lượng), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam dành ưu tiên cao cho các nỗ lực phát triển ngành năng lượng theo hướng bền vững với mục tiêu giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và giảm phát ký thải nhà kính. Việt Nam mong muốn nhập khẩu LNG từ Hoa Kỳ, góp phần phát triển thương mại hai chiều hài hòa và bền vững. Chủ tịch nước hoan nghênh các đề xuất của Next Decade trong việc đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, đồng thời, đề nghị NextDecade nghiên cứu khả năng mở rộng đầu tư, hợp tác kinh doanh, cung cấp các giải pháp giảm thải CO2 cho các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam; Cùng các đối tác Việt Nam phối hợp chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng, bám sát Quy hoạch Điện VIII để phát triển dự án.