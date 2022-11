Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan đồng chủ trì họp báo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha nêu rõ chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Thái Lan, Việt Nam và các nước trong khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức sau những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và trong bối cảnh các quốc gia tăng tốc phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Thái Lan và Việt Nam là những quốc gia có vai trò quan trọng về kinh tế, thương mại trong khu vực, cả về quy mô lẫn tiềm năng phát triển, có hệ thống liên kết thương mại và đầu tư. Do đó, chuyến thăm lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai nước và mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cho biết tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ để thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội của cả hai quốc gia và khu vực, cả trong liên kết thương mại, đầu tư, giao thông vận tải và kinh tế số… Hai bên cũng nhất trí phối hợp triển khai hình thức thanh toán điện tử thuận tiện và nhanh chóng hơn đối với hàng hóa dịch vụ giữa hai nước, gỡ bỏ bớt rào cản thương mại; đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sang các nước thứ ba, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, sản xuất phụ tùng, thiết bị và thuốc.

Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cũng cho biết hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác về an ninh, quốc phòng; nhất là về an ninh mạng, an ninh xuyên quốc gia. Hai bên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các liên kết hợp tác để đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ ủng hộ, hỗ trợ giảm rào cản thương mại; thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các nước thứ ba. Hai bên cũng đã trao đổi và thống nhất tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực và quốc tế vì hòa bình ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới; trong đó lấy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) làm trung tâm.

Về phần mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Thái Lan đã dành cho Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm và trọng thị. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tôi và Ngài Thủ tướng đã hội đàm trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, đạt nhiều kết quả thực chất và toàn diện”.

Đánh giá cao đóng góp của phía Thái Lan, cũng như cá nhân Ngài Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đối với sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại hội đàm, trên tinh thần cùng hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Thái Lan, hai bên nhất trí tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị thông qua trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp; tổ chức vào thời gian phù hợp cho cuộc họp Nội các chung do thủ tướng hai nước đồng chủ trì và các cơ chế hợp tác song phương khác. Hai bên cũng sẽ phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2022 – 2027 cũng như các thỏa thuận đã được ký kết trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 25 đến 30 tỷ USD vào năm 2025 theo hướng cân bằng và bền vững hơn; tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa và dịch vụ hai nước; đồng thời, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh, kể cả trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững… Các lĩnh vực hợp tác quan trọng về kết nối hạ tầng, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển, lao động, văn hóa, du lịch, giao lưu doanh nghiệp, nhân dân, địa phương sẽ là trọng tâm của quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường hai nước. Hiện đã có 19 địa phương của Việt Nam và Thái Lan và hôm nay có tỉnh Khon Kaen và Đà Nẵng ký kết hợp tác. Hai cũng bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng kiều dân hai nước sinh sống, học tập và làm ăn ổn định trên lãnh thổ của nhau trên cơ sở tuân thủ luật pháp sở tại, là cầu nối gắn kết chặt chẽ quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam và Thái Lan.