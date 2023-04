Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023

Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn. Độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh; cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an, vui hưởng thái hòa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Ngã năm Đền Giếng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Lăng Vua Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đại biểu dâng hương tại Lăng Vua Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng thời điểm này, tại các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên cả nước và trong toàn tỉnh Phú Thọ đồng loạt tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng theo nghi lễ truyền thống.

Ngay sau Lễ dâng hương, hàng triệu đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã thành kính tri ân công đức Tổ tiên, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày Giỗ Tổ Hùng vương 2023, từ 6 giờ sáng, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương. Ban Tổ chức bố trí lực lượng công an, đoàn viên thanh niên lập hàng rào mềm hai bên từ sân trung tâm lễ hội lên tới cổng đền.

Đông đảo nhân dân chờ đến giờ để dâng hương bái Tổ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ du lịch Đất Tổ năm nay diễn ra trùng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, vì vậy du khách thập phương, đồng bào cả nước về Đền Hùng tham gia các hoạt động Giỗ Tổ tăng cao. Ngày chính giỗ, hàng ngàn người dân cũng đã có mặt từ sớm chờ dâng hương.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng Đất Tổ. Tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị kỹ lưỡng bảo đảm phần lễ trang nghiêm, trọng thể, thành kính mang tính cộng đồng sâu sắc.

Các hoạt động phần hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh gắn kết chặt chẽ với du lịch, nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị của di sản văn hóa độc đáo vùng đất Tổ.