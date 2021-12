Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ

Tham dự Lễ bàn giao có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, các thành viên chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị. Tại Lễ bàn giao, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà báo cáo tóm tắt kết quả chuyến đi. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Đoàn công tác trao tặng vaccine, thiết bị vật tư y tế và tiền mặt do các doanh nghiệp Hàn Quốc và Ấn Độ tặng Việt Nam nhân chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội cho Bộ Y tế và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cụ thể như sau: Bàn giao 200.000 liều vaccine COVAXIN cho trẻ em dưới 18 tuổi do Tập đoàn Bharat Biotech (Ấn Độ) ủng hộ; Chuyển giao toàn bộ công nghệ và 1 tấn nguyên liệu điều chế 4.750.000 viên thuốc MOVINAVIR 200mg điều trị COVID-19 do công ty Optimus Pharma (Ấn Độ) phối hợp với Công ty cổ phần hoá – dược phẩm Mekophar (Việt Nam); Bàn giao 2 tỷ Won (khoảng 40 tỷ đồng) do Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc) ủng hộ cùng với BIDV để triển khai các hoạt động an sinh xã hội. bao gồm chương trình tặng 65 xe cứu thương và xây nhà văn hóa, nhà tránh lũ.

Việc Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trở về Hà Nội an toàn cùng số lô hàng viện trợ, ủng hộ và chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Ấn Độ đã đóng góp vào thành công chung của chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước tới Hàn Quốc và Ấn Độ, là hai đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Á, kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIII và sau hai năm gián đoạn trao đổi đoàn cấp cao vì đại dịch COVID-19.