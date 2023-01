Thời sự - Chính trị Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn thăm, chúc Tết tại huyện Ngọc Hồi

(kontumtv.vn) – Ngày 12/1, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đến thăm, chúc tết một số xã biên giới và lực lượng vũ trang, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Sa Loong và Đảng uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Sa Loong; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đại đội 188 và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động. Đồng thời, thăm, chúc Tết các Đồn Biên phòng Đăk Xú, Pờ Y và Đảng uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh đã hỏi thăm điều kiện sinh hoạt, tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm của các đơn vị, địa phương và đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong công tác giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới. Đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2022 của các địa phương. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng, lực lượng vũ trang trong phong trào “Dân vận khéo”, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đồng hành, phối hợp với các địa phương giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền an ninh biên giới, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; duy trì chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn, lành mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các địa phương quan tâm, chăm lo cho nhân dân đón Tết đủ đầy, an toàn, hạnh phúc, tiết kiệm và “Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn để thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh chúc tập thể cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị, địa phương một năm mới bình an, hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hơ Jan – Thanh Hà