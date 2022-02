Thời sự - Chính trị Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị trực đêm giao thừa

(kontumtv.vn) – Tối 29 tháng Chạp, tức đêm giao thừa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ trực chiến trong đêm giao thừa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã đến thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng Cảnh sát giao thông; phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị các đơn vị cần phải tích cực nâng cao khả năng chiến đấu; xây dựng các phương án xử lý để làm chủ tình hình, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống, nhất là trong dịp Tết; đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy để nhân dân trên địa bàn tỉnh yên tâm vui Xuân, đón Tết./.

Hơ Jan – Thanh Hà