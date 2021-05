Thời sự - Chính trị Chuẩn bị những bước cuối cùng của công tác bầu cử

(kontumtv.vn) – Công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang bước vào những giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho ngày hội toàn dân sắp tới. UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành việc thống nhất danh sách chính thức đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để tiến tới ngày bầu cử chung trên toàn quốc.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thống nhất danh sách chính thức 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và hơn 4.000 ứng cử viên HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Việc lựa chọn, thống nhất danh sách những người ứng cử được thực hiện đúng quy trình theo Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự. Ông Thao Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum cho biết: “Các quy trình thực hiện là xuống đến cơ sở nơi các ứng cử viên ở thường xuyên và xác nhận tất cả là đều đạt phiếu tín nhiệm là 100%. Phải nói rằng là tín nhiệm rất cao, không có trường hợp nào cử tri đề nghị xác nhận lại hay có ý kiến khác. Phần lớn đều thể hiện nguyện vọng những người được giới thiệu, được tín nhiệm là mong họ có sự quyết tâm để thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”.

Trong ngày bầu cử toàn quốc sắp tới, tỉnh Kon Tum có gần 670 tổ bầu cử với gần 357.000 cử tri tham gia bỏ phiếu. Mỗi cử tri đều mong muốn các đại biểu được bầu chọn sẽ phát huy trách nhiệm của người đại biểu là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Già làng A Vung, cử tri thôn Tu Nông, xã Măng Bút, huyện Kon Plông nói: “Lựa chọn người ứng cử HĐND thì người tốt, việc sản xuất tốt, giỏi, lao động, vận động cho bà con sản xuất thì tốt. Bà con thì cần người như thế để làm ứng cử HĐND, người mà không xây dựng được cái gì, không vận động được cái gì bà con là không được”.

Ông Lê Tùng Lâm, cử tri phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum nói: “Tôi thấy rằng là các ứng cử viên này, tất cả các cử viên đã lựa chọn tôi cho rằng là rất xứng đáng. Xứng đáng ở đây phải nói rằng là đủ đức, đủ tài và tôi có một cái niềm tin bất kỳ một đại biểu nào, ứng cử viên nào trong đợt này được giới thiệu ứng cử ứng cử mà trúng cử, thì tôi cho rằng là các ứng cử viên đó đều là những cử viên trung thành với sự nghiệp của nhân dân”.

Những ngày này, công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tiếp tục được các cơ quan chức năng thông tin rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân và cử tri. Qua đó vận động mọi công dân tham gia bầu cử đầy đủ để lựa chọn những người đại diện cho bộ máy quyền lực nhà nước ở địa phương. Bà Y Xuôi, nguyên Đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ: “Khi còn làm công tác ở trong Mặt trận thì xuống kiểm tra khu dân cư ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, thấy nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc các tôn giáo họ đều háo hức đi bầu cử một cách trách nhiệm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an ninh. Do đó sắp tới cũng mong muốn bà con tiếp tục phát huy trách nhiệm của mình, của người công dân là tiếp tục bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp, thật sự chọn những người có đức, có tài đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực trong Quốc hội và HĐND các cấp”.

Thời điểm hiện tại, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đang phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch thực hiện vận động bầu cử cho các ứng cử viên. Ông Thao Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Trum cho biết: “Công việc tiếp theo là xây dựng kế hoạch để tiếp xúc cử tri và để các ứng cử viên vận động bầu cử. Thế thì các ứng cử viên sẽ xây dựng kế hoạch hành động cho cả nhiệm kỳ. Rồi tiến hành gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh, HĐND tỉnh với lãnh đạo Ban bầu cử để gặp gỡ ứng cử viên, dặn dò rồi tiến hành các khâu chuẩn bị địa điểm, thời gian tiến hành tiếp xúc cử cử tri để vận động bầu cử. Dự kiến hoàn thành trước ngày 22/5”.

Ngày 23/5 sắp tới là ngày bầu cử toàn quốc. Trên cơ sở phân bổ của Trung ương, cử tri tỉnh Kon Tum sẽ bầu chọn 6 đại biểu tham gia Quốc hội khóa XV; 51 đại biểu tham gia HĐND tỉnh. Đồng thời bầu chọn 316 đại biểu HĐND cấp huyện và trên 2.000 đại biểu tham gia HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hơ Jan – Thanh Hà – A Lê Khăm