Chung tay ủng hộ Qũy vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, bất kỳ sự đóng góp, ủng hộ nào dù nhỏ cho công tác phòng, chống dịch cũng đều đáng quý và có ý nghĩa thiết thực. Minh chứng là ngay khi Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum ra lời kêu gọi, phát động tiếp nhận ủng hộ Qũy vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum, đã có nhiều tấm lòng vàng là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh sẵn lòng đóng góp cho Qũy.

Lễ phát động tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum được tổ chức long trọng tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum vào tối 21/6 dưới sự chủ trì của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tại Lễ phát động, cùng với khẳng định ý nghĩa quan trọng của sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã phát đi thông điệp kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy truyền thống tương thân tương ái để tham gia đóng góp, ủng hộ Qũy vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi sự đóng góp dù nhỏ đều có ý nghĩa thiết thực ở thời điểm này. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Qũy, chị Nguyễn Thị Kim Liên, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã đăng ký tham gia Lễ phát động để đóng góp số tiền 200 ngàn đồng. Số tiền ủng hộ về vật chất tuy không nhiều nhưng lại là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp sức kịp thời cho tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Chị Liên phấn khởi nói: “Chúng tôi cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người là Công ty vẫn đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định. Và tôi cảm thấy điều đó rất là may mắn. Theo như lời kêu gọi của tỉnh, tôi nghĩ người dân nên đóng góp vào để những người khó khăn và bản thân chúng ta cũng vậy được tiêm phòng sớm hơn, để khống chế được dịch bệnh tốt hơn”.

Có chung suy nghĩ và mong muốn như chị Liên, bạn Thái Thị Hồng Dung, sinh viên năm 4, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại tỉnh Kon Tum cũng dự Lễ phát động để quyên góp cho Qũy vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum. Với tâm huyết và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, Dung cùng các bạn đoàn viên, thanh niên trong trường đã tích cực triển khai nhiều hoạt động để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua. Có thể kể đến như việc đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thông điệp 5K; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ ở các khu cách ly dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường cách ly an toàn cho cộng đồng và sắp tới đây, Dung tình nguyện đăng ký tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2021 nhằm đóng góp một phần công sức để làm nên một mùa thi thành công, an toàn cho các thí sinh. Dung cho biết: “Chúng ta đang hạnh phúc hơn nhiều người ở những địa phương khác vì địa phương của mình chưa có dịch. Thì mình hy vọng rằng mỗi chúng ta cùng góp sức một phần nào đó tuy nhỏ nhưng có thể góp gió thành bão để chung tay ủng hộ cho Quỹ vắc xin, cùng địa phương, đất nước chiến thắng bệnh dịch”.

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó, có lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Không ít công ty, doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động vì những khó khăn dịch bệnh gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần nhất là thông điệp phát động của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum về ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, đã có nhiều doanh nghiệp sẵn lòng gác lại khó khăn, cùng chung tay đóng góp để đẩy lùi dịch bệnh. Ông Võ Duy Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu tỉnh Kon Tum nói: “Vừa qua, đơn vị cũng nhận được thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, cán bộ, công nhân viên của đơn vị nhận thức rất sâu sắc về vai trò và ý nghĩa của Quỹ này. Với tinh thần đồng tình và hưởng ứng cao, tập thể đơn vị đã thống nhất trích từ quỹ hoạt động kinh doanh của đơn vị năm 2021 với số tiền 500 triệu đồng để ủng hộ quỹ”.

Ngay tại Lễ phát động diễn ra tối ngày 21/6, Ban Cứu trợ tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận được hơn 13 tỷ đồng ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Số tiền này sẽ còn tiếp tục tăng lên khi có nhiều hơn nữa những đóng góp của cộng đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thu Trang – Văn Hiển