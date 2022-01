Chuyến thăm thể hiện quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: khmertimeskh.com

Những sự kiện này không chỉ khẳng định chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mà còn thể hiện tính chất đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước, cho thấy nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu xây dựng và dày công vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước ra sức gìn giữ và phát triển, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới. Mối quan hệ có một không hai từ lâu đời này không chỉ giúp quan hệ chính trị giữa Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và tạo sự tin cậy lẫn nhau, đảm bảo vai trò, quy định hướng đi chung cho quan hệ của hai nước, mà còn tạo điều kiện để quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trong mọi lĩnh vực.

Năm 2021, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, tin cậy, không ngừng được củng cố. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng các chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo cấp cao vẫn diễn ra bình thường, đây là điều đặc biệt mà không quốc gia nào trên thế giới làm được.

Nổi bật là chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Việt Nam tháng 6/2021 và chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Lào vào tháng 8/2021. Trong các chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa; hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; duy trì các chuyến thăm, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước dưới nhiều hình thức; phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng hội nhập quốc tế.

Năm 2021, hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực an ninh – quốc phòng; hợp tác chặt chẽ, thực hiện tốt việc giữ vững ổn định quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào hòa bình ổn định, hữu nghị và phát triển toàn diện.

Hai nước cũng tiếp tục đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô; có các chính sách ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo; triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng kim ngạch thương mại hai chiều.

Trong hợp tác kinh tế, Việt Nam tiếp tục là một trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Lào. Mặc dù đại dịch COVID- 19, hạn chế xuất nhập cảnh và cách ly, công tác hỗ trợ thúc đẩy đầu tư giữa hai nước vẫn được duy trì ở mức phù hợp. Trong 11 tháng đầu năm 2021, thương mại song phương vẫn tăng trưởng bền vững, đạt 1,2 tỷ USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước; dự kiến hết năm 2021 sẽ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 30,3% so với năm 2020. Trước tình hình khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam ở Lào, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng cao su, nông nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo công ăn việc làm cho người lao động, điều không chỉ góp phần giúp phát triển kinh tế của Lào, mà còn tạo việc làm cho lao động Lào ở nước ngoài bị mất việc trở về quê hương do dịch COVID-19.

Hợp tác giáo dục, đào tạo tiếp tục là lĩnh vực được hai nước ưu tiên, coi trọng, trong đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2021, có khoảng 14.000 sinh viên Lào học ở Việt Nam.

Việc hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương có chung đường biên giới giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới hai nước.

Thời gian qua, Đảng, Chính phủ và người dân Việt Nam đã luôn dành sự giúp đỡ kịp thời cho Lào thông qua các khoản viện trợ thường xuyên hằng năm cũng như những giúp đỡ đột xuất trong các trường hợp đặc biệt. Các dự án viện trợ dành cho Lào dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vẫn được đôn đốc tiến độ triển khai, tiêu biểu như các dự án Nhà Quốc hội Lào, Bệnh viện Xiengkhuang, Phân vùng nông nghiệp tại hai tỉnh Huaphanh và Xiengkhuang.