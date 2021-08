Thời sự - Chính trị Công an tỉnh Kon Tum sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao

(kontumtv.vn) – Thời gian qua, Công an tỉnh Kon Tum đã phát huy sức mạnh toàn lực lượng để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an trong năm 2021 đó là triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất cấp, quản lý căn cước công dân(CCCD). Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, Công an tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức quyết liệt đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đã đề ra. Thượng tá Hồ Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết, đến đầu tháng 8/2021, Công an tỉnh đã thu nhận gần 330.000 hồ sơ CCCD, đạt hơn 93% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Hiện nay, lực lượng công an toàn tỉnh vẫn đang tiếp tục thực hiện theo các chương trình yêu cầu, nghiệp vụ do Bộ Công an cũng như lãnh đạo Công an tỉnh giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh sau chiến dịch thu nhận hồ sơ CCCD, để phục vụ và trả thẻ cho công dân trong điều kiện sớm nhất và thuận lợi nhất có thể.

Ngoài nhiệm vụ được giao hằng năm, năm 2021 là năm tình hình dịch bệnh Covid – 19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân, cũng như việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là lực lượng tuyến đầu, Công an tỉnh đã bố trí hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 6 chốt liên ngành kiểm soát dịch của tỉnh và 66 chốt tại các địa phương để hỗ trợ kiểm soát, khai báo y tế; bảo vệ an toàn tại các cơ sở cách ly tập trung; phối hợp truy vết các trường hợp liên quan tới F0, F1. Đồng thời kiểm tra, phân luồng đối với người và phương tiện ra vào tỉnh một cách chặt chẽ. Qua đó kịp thời phát hiện, cách ly, điều trị các trường hợp dương tính với Sars-Cov-2. Trung tá Lê Quang Chính, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: “Lực lượng CSGT thì chúng tôi đã trực 24/24. Có nhiều đồng chí là 2 tuần rồi chưa được về nhà. Tất nhiên thì áp lực công việc rất là nhiều, nhưng mà xác định đây là nhiệm vụ chung và là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ lớn của toàn đất nước thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để góp một công nhỏ.”

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong lượng lượng, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh đã chủ động tổ chức khám sàng lọc Covid – 19 đối với 660 lượt cán bộ, chiến sĩ và người thân; triển khai test nhanh kháng nguyên Sars-Cov-2 cho gần 150 cán bộ, chiến sĩ và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, đạt tỷ lệ trên 90% lực lượng trong ngành.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm, nhóm đối tượng hoạt động phạm tội; kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ và thương vong; xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch và các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên mạng xã hội. Ngoài ra, hỗ trợ hơn 6.000 người dân từ TP. HCM và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch khi qua địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Thượng tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Song song với các nhiệm vụ chuyên môn thì Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm phòng, chống dịch bệnh Covid -19 với phương châm chống dịch như chống giặc với tinh thần bản lĩnh, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa quyết tâm phục hồi, duy trì đà phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh trật tự và bảo đảm đời sống của người dân tại địa phương.”

Trải qua 76 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng luôn kiên định, trung thành với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, Công an tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, năng động, sáng tạo, đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.

Hơ Jan – Thanh Hà