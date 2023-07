Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin những điểm quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Luật quy định sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không còn đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu do Chủ tịch nước quyết định.

Luật cũng bổ sung quy định cụ thể 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong Công an nhân dân, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng; 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trung đoàn trưởng ở các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng công an thành phố thuộc Công an thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Điều 30 sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 theo hướng tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan Công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt.

Thời hạn thị thực điện tử không quá 90 ngày

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Luật bổ sung giấy tờ khác theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, là một trong những giấy tờ xuất, nhập cảnh; bổ sung thông tin “nơi sinh” trên giấy tờ xuất, nhập cảnh và bổ sung quy định “Thông tin khác do Chính phủ quy định” để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn trong từng thời kỳ; bỏ quy định thời hạn còn lại của hộ chiếu từ 6 tháng trở lên mới đủ điều kiện xuất cảnh để tạo điều kiện cho công dân khi xuất cảnh…

Bên cạnh đó, nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên không quá 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần và quy định tính thời hạn thị thực theo ngày đối với các loại thị thực có thời hạn dưới 1 năm để đảm bảo thống nhất; nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của Luật…

Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý, điều hành giá

Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Minh Tiến thông tin những điểm quan trọng của Luật Giá (sửa đổi). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo đó, Luật quy định rõ phạm vi điều chỉnh, xác định rõ quan hệ giữa Luật Giá với các luật có quy định về giá để khắc phục cơ bản tồn tại, hạn chế giữa Luật Giá với các luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Luật còn có một số điểm mới như: Về công tác định giá, Luật đã thể chế hóa chủ trương đẩy mạnh phân công, phân cấp trong công tác quản lý, điều hành giá. Công tác bình ổn giá được củng cố kiện toàn phù hợp với thực tế hiện nay. Việc hiệp thương giá được xác định là cơ chế thỏa thuận về giá hàng hóa, dịch vụ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và có vai trò trung gian, trọng tài của nhà nước…

Đáng chú ý, công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường đã được thể chế hóa cụ thể tại một chương của luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai nhiệm vụ. Các hoạt động về tổng hợp thông tin giá cả thị trường, phân tích, đánh giá và dự báo kịp thời sẽ đảm bảo phục vụ tốt cho công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát trong các thời kỳ…