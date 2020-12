Thời sự - Chính trị Công bố số liệu thống kê các chỉ tiêu kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum năm 2020

(kontumtv.vn) – Sáng 29/12, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum tổ chức họp báo công bố các số liệu thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình kinh tế-xã hội năm 2020.

Năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện khoảng 3.000 tỷ đồng, đạt khoảng 85% dự toán, trong đó thu nội địa đạt khoảng 2.700 tỷ đồng. Chi ngân sách nhà nước ước giải ngân khoảng 9.000 tỷ đồng. Trong năm 2020, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 16.500 tỷ đồng; dư nợ tín dụng ước thực hiện đạt khoảng 34.500 tỷ đồng, nợ xấu là 350 tỷ đồng. Ngoài ra, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm nay chỉ tăng khoảng 16%, thấp hơn so với mức tăng năm 2019; ngành công nghiệp cũng chịu nhiều ảnh hưởng nên chỉ đạt mức tăng trưởng khoảng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp, nhất là sản xuất lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định với mức tăng trưởng tương đương năm 2019 và tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt gần 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Dân số trung bình toàn tỉnh là hơn 500.000 người, tăng hơn 2% so với năm 2019, trong đó có khoảng 300.000 người thuộc lực lượng lao động. Trong năm 2020, có 366 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn điều lệ đăng ký gần 3.000 tỷ đồng; 46 doanh nghiệp giải thể và 31 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Đời sống dân cư phần nào bị ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng không lớn. Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm đầu tư thực hiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân; an ninh trật tự, an toàn giao thông, cháy nổ, môi trường được đảm bảo.

Hơ Jan – Thanh Hà