Thời sự - Chính trị Cụm thi đua số III, Ban Nội Chính TW triển khai công tác thi đua năm 2022

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 25/3, Ban Nội Chính Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác năm 2021 và triển khai công tác thi đua năm 2022 Cụm thi đua số III. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và 13 lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi Kon Tum được Ban Nội chính Trung ương, Cụm thi đua số III lựa chọn đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác năm 2021 và triển khai công tác thi đua năm 2022. Đây là dịp để Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Nội chính Đảng; kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa mong rằng Ban Nội chính Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc Cụm III để kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; các vấn đề phức tạp, nổi cộm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã tích cực, chủ động trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thành ủy triển khai, cụ thể hóa có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khối nội chính để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Song song với tham mưu có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện BTV Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Thời gian tới, Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, Chương trình, kế hoạch của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tại địa phương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động của các cơ quan khối nội chính; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện BTV, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo và tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Năm 2022, Ban Nội Chính Tỉnh ủy Quảng Bình được phân công làm Cụm trưởng Cụm thi đua số III, khu vực miền Trung – Tây Nguyên./.

Hơ Jan – Thanh Thái