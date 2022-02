Thời sự - Chính trị Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy

(kontumtv.vn) – Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy và Chữa cháy đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư… thời gian qua, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định, kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy đến các đối tượng này.

Để nâng cao hiệu quả và tạo sự chuyển biến đối với công tác phòng cháy tại các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC &CNCH) Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, từng cơ quan, đơn vị với nhiều nội dung đa dạng, phong phú. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về công tác này. Chị Trần Thị Thục Uyên – Phụ trách cửa hàng gas dầu Trung Tín, Chi nhánh xăng dầu Kon Tum cho biết: “Hơn ai hết đối với bản thân tôi và các người lao động tại cửa hàng ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh của mình. Đối với cơ sở của chúng tôi tất cả các nhân viên luôn luôn được quan tâm đào tạo các kiến thức về phòng cháy chữa cháy để từ đó chúng ta thực hiện vận dụng thực hiện công tác phòng cháy tại cửa hàng Ngoài các kiến thức đã được trang bị rồi chúng tôi cũng được trang bị đầy đủ tất cả cơ sở vật chất các thiết bị chữa cháy nhu bình chữa cháy, chăn chiên và các thiết bị khác để xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra.”

Đại Úy Trương Ngọc Anh – Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH, Công an tỉnh Kon Tum cho hay: “Ngoài các hình thức tuyên truyền mang tính truyền thống, chúng tôi cũng tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội như: Zalo, Facebook, YouTube. Xây dựng các bản tin về tuyên truyền các clip hướng dẫn về kỹ năng về PCCC và đặc biệt chúng tôi xây dựng bản tin clip hoạt động phản ánh về công tác PCCC & CNCH vừa mang lại thông tin về vụ việc vừa mang thông tin khuyến cáo cho người dân.”

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về PCCC, lực lượng PCCC&CNCH đã phối hợp với một số đơn vị cung ứng gas trên địa bàn dán các hướng dẫn sử dụng gas an toàn và cách chữa cháy khi có xảy ra sự cố cháy, nổ. Đồng thời, để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra trong thời gian tới lực lượng PCCC & CNCH, Công an tỉnh Kon Tum sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC đối với các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với xã, phường đến từng hộ gia đình, hộ kinh doanh tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các tình huống, sự cố cháy, nổ có thể xảy ra; chủ động xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở các khu dân cư có nguy hiểm, cháy nổ cao. Việc làm này không chỉ nâng cao ý thức cho người dân, doanh nghiệp mà còn giúp cho hộ gia đình, doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác chữa cháy khi gặp các tình huống cháy, nổ xảy ra./.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn