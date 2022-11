Thời sự - Chính trị Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri

(kontumtv.vn) – Tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Kon Tum tiếp xúc cử tri tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum.

Cử tri đề nghị khi giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ Tỉnh lộ 671, đoạn qua xã Ia Chim cần xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân; việc quy hoạch treo quá lâu ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đề nghị sớm điều chỉnh quy hoạch; Hiện nay quy trình cấp lại bìa đỏ mất nhiều thời gian, đề nghị chính quyền các cấp cần xem xét lại đảm bảo nhanh gọn. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Ia Chim hư hỏng nặng do các xe có trọng tải lớn thường xuyên đi qua, đề nghị sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Cử tri thôn Plei Sar đề nghị di dời trụ điện sát nhà các hộ dân. Hiện nay phí thu gom rác thải do Công ty cổ phần Môi trường đô thị thu quá cao, nhiều cử tri đề nghị cần có sự điều chỉnh. Việc chăn nuôi trang trại heo gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, cử tri đề nghị địa phương quy hoạch khu chăn nuôi tập trung.

Nhiều ý kiến của cử tri được UBND xã giải đáp. Tổ đại biểu HĐND 2 cấp tiếp thu các ý kiến khác chuyển tới cơ quan có thẩm quyền trả lời cử tri trong thời gian tới./.

CTV Minh Phượng