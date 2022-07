Thời sự - Chính trị Đại biểu thảo luận nhiều nội dung tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII

(kontumtv.vn) – Tại phiên thảo luận tổ của Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia ý kiến đối với các vấn đề trình Kỳ họp. Nhiều vấn đề nổi cộm xã hội quan tâm cũng được nêu ra trong buổi thảo luận.

Đối với báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm nay, các đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được trong thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; sự khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới và phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn; qua đó, kiến nghị các cấp ngành, địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tham gia thảo luận tại Tổ thảo luận số 02, Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã thu hút được nhiều dự án lớn vào đầu tư, tuy nhiên, một số dự án hiện nay còn chậm triển khai. Đây là điều cử tri hết sức quan tâm. Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trên địa bàn tuy giảm nhưng còn diễn biến hết sức phức tạp, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các cấp ngành, địa phương, cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại tá Lê Minh Chính – Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm nay so với năm trước có giảm nhưng một số tội phạm mới có xuất hiện. Đó là tội phạm buôn người, lừa đảo qua mạng, giới thiệu việc làm. Mới đây nhất, ngay như huyện Ia H’Drai, huyện dân số rất ít, tưởng chừng tình hình an ninh ổn định nhưng chính địa bàn Ia H’Drai đã xuất hiện đường dây mua bán người để giới thiệu qua Campuchia. Vừa qua lực lượng biên phòng, công an báo cáo đường dây nay, hiện nay đang điều tra, khi có kết quả sẽ thông báo sau. Thứ 2 là tội phạm qua mạng thì rất là nhiều, lừa đảo nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự”.

Tại phiên thảo luận tổ, nhiều đại biểu HĐND tỉnh quan tâm và đặt vấn đề về việc thực hiện chỉ tiêu trồng Sâm Ngọc Linh chưa đạt kế hoạch đề ra. Một trong những nguyên nhân được biết đến là tình trạng dịch bệnh khiến Sâm Ngọc Linh chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. Đối với nội dung này, ông Nguyễn Tấn Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết bất thường là mưa và sương muối, nhiều diện tích Sâm Ngọc Linh trồng tại 02 huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei gặp phải tình trạng nấm bệnh. Sở đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân, đồng thời lên phương án khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại cho bà con. Ông Nguyễn Tấn Liêm – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói: “Trước đây, Sở Khoa học và Công nghệ có 1 đề tài nghiên cứu khoa học là phòng, trừ dịch bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh và được công bố, xác định tất cả các loại bệnh thì chúng tôi cũng chỉ đạo Chi cục Trồng trọt dựa trên đề tài nghiên cứu này. Nhưng nghiên cứu khoa học đó còn lạc hậu cho nên chúng tôi liên lạc ngay với Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung xuống lấy mẫu và về xác định cái nấm đây, thuốc đặc trị giờ vẫn đang nghiên cứu. Từ nay trở đi là theo dõi chặt chẽ cái này. Nguyên tắc là xây dựng vườn ươm làm quy mô phải đủ tiêu chuẩn; giữ vững thương hiệu và khuyến cáo sử dụng chế phẩm sinh học, không dùng hóa học để xử lý”.

Tại Tổ thảo luận số 04, bà Phan Thị Thủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội thuộc HĐND tỉnh nêu quan điểm về những khó khăn, vướng mắc trong việc bình xét, công nhận gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa hiện nay. Bà Phan Thị Thủy – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh cho hay: “Cử tri Đăk Tô hiện nay người ta kiến nghị việc bình xét gia đình văn hóa hàng năm thì bất cập, rồi đánh giá tiêu chí khó khăn, phức tạp,… Người ta kiến nghị là UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ban ngành liên quan có biện pháp hướng dẫn là đơn giản hóa việc bình xét. Bất cập là vì tỉnh không ban hành 1 chỉ tiêu cụ thể và Ban Văn hóa chúng tôi đã giám sát vấn đề này trong tháng 5. Tôi đề nghị là xem xét lại vấn đề này và chỉ đạo ngành Văn hóa là phải sớm có hướng dẫn cho các huyện, thành phố về các mục, chỉ tiêu phù hợp với tỉnh để các đơn vị dễ dàng tiến hành”.

Sau phiên thảo luận tổ, trong sáng 8/7, các đại biểu tham gia chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời, UBND tỉnh báo cáo giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong phiên thảo luận tổ tại hội trường./.

Thu Trang – Thanh Hà