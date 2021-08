Thời sự - Chính trị Đảm bảo an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Chốt Sao Mai

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum cần đầu từ cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và đảm bảo an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Sao Mai là chỉ đạo của Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang sau khi kiểm tra Chốt Sao Mai vào sáng 25/8.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra quy trình thực hiện khai báo y tế, thực hiện Tets nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; quy trình trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh/thành vào địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời kiểm tra nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của lực lượng thực hiện nhiệm vụ và nơi lưu trú của tài xế xe vận chuyển hàng hóa trong thời gian lưu trú tại Chốt. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Kon Tum khẩn trương bố trí khu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tách biệt với khu vực khai báo y tế; giải phóng thêm mặt bằng khu vực bãi đậu xe vận tải hàng hóa để đảm bảo giãn cách giữa các xe; khẩn trương đầu tư công trình vệ sinh riêng và bố trí nơi ăn, nghỉ phù hợp, đảm bảo vệ sinh, đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Chốt Sao Mai hoạt động đến khi hết dịch Covid-19 nên sẽ duy trì hoạt động lâu dài, do vậy cần đầu tư cơ sở vật chất kiên cố, chú trọng làm các nhà tôn di dộng thay thế cho các nhà bạt.

Sau khi kiểm tra Chốt Sao Mai, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Tân An, xã Ia Chim, TP. Kon Tum. Đây là khu vực tiếp giáp với làng kênh, xã Ia Phí, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý chính quyền địa phương huy động các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại Chốt; lập vọng gác để đảm bảo công tác khai báo y tế khi trời mưa; quan tâm bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, sức khỏe cho lực lượng phòng, chống dịch tại Chốt.

Thăm và làm việc với các Tổ Covid cộng đồng thôn Tân An, Bí thư Tỉnh ủy đã nghe Bí thư Chi bộ, thôn trưởng thôn Tân An báo cáo về tình hình hoạt động của 8 Tổ Covid cộng đồng. Thôn Tân An hiện có hơn 400 hộ với 1.960 nhân khẩu, mỗi Tổ Covid cộng đồng của thôn gồm 2 người thực hiện phụ trách 50 hộ dân. Nhiệm vụ của các thành viên tổ Covid cộng động là hằng ngày đến từng hộ được phân công phụ trách nắm bắt tình hình nhân khẩu, kịp thời phát hiện người từ nơi khác đến; tuyên truyền vận động các hộ gia đình thực hiện các quy định phòng chống dịch; giám sát người cách ly y tế tại nhà. Bí Thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng thôn Tân An; động viên thôn tiếp tục cố gắng duy trì hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng; các thành viên Tổ Covid cộng đồng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh ở khu dân cư để kịp thời phát hiện các trường hợp F0, F1, F2, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Kon Tum nhân rộng mô hình Tổ Covid cộng đồng thôn Tân An ra các thôn, làng để nâng cao hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. Nhân dịp này, Bí thư tặng quà cho Tổ Covid cộng đồng thôn Tân An.

Thanh Tùng – Đức Thắng