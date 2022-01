Thời sự - Chính trị Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

(kontumtv.vn) – Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2022), sáng ngày 27/1, thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nhà Ngục Kon Tum và Nhà bia tưởng niệm 81 anh hùng liệt sĩ ở phường Quyết Thắng, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố Kon Tum kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ; ghi ơn, tri ân sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tuổi thanh xuân, xương máu trong cuộc đấu tranh lưu huyết ở Ngục Kon Tum những năm 1930-1931 và các cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc thành phố Kon Tum sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh; nỗ lực cống hiến công sức, trí tuệ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn năm 2022; đưa thành phố Kon Tum sớm đạt đô thị loại 2 và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đăk Hà, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đến sự hi sinh của các liệt sỹ đã không tiếc máu xương, chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Qua đó, hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; củng cố khối đại đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới, xây dựng huyện Đăk Hà ngày càng phát triển vững mạnh./.

CTV Trọng Nghĩa