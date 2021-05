Thời sự - Chính trị Đánh giá chung về cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Để đánh giá về công tác bầu cử trong ngày 23/5, phóng viên Đài PT – TH Kon Tum đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ngọc Trường, Tổ trưởng tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh về tình hình bầu cử.

PV: Thưa ông, ông có thể đánh giá tình hình cử tri tham gia bầu cử trong ngày hôm nay như thế nào và tình hình an ninh trật tự tại các điểm bầu cử ra sao?

Ông Hoàng Ngọc Trường: Tình hình của cử tri hôm nay thì cũng hòa chung không khí chung của toàn quốc, cử tri tỉnh Kon Tum cũng rất là hồ hởi và cũng rất là biết được mình phải lựa chọn những đại biểu có đức có tài để đại diện tiếng nói của mình, để góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum tốt hơn. Còn về tình hình trật tự, an ninh địa bàn thì tới thời điểm này các huyện báo về thì chưa có vấn đề gì. Khoảng 15h – 16h thì một số huyện có mưa to. Tuy nhiên cử tri cũng đã khắc phục đi bỏ phiếu. Nhìn chung tình hình an ninh trật tự là đảm bảo.

PV: Đối với việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử và của cử tri thì như thế nào?

Ông Hoàng Ngọc Trường: Về Covid thì chúng tôi cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đồng thời Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã cũng thực hiện rất triệt để vấn đề này. Cũng có một đội nhắc nhở, thường xuyên nhắc nhở bà con thực hiện về vấn đề 5K. Qua theo dõi, qua báo cáo của huyện thì trước khi vào bỏ phiếu tất cả cử tri và Tổ giúp việc thì họ đều đo thân nhiệt, rồi thử khuẩn rồi khoảng cách và khi đi, đi vào một chiều và đi ra. Tình hình nói chung là rất ổn. Đến nay thì cũng qua báo cáo, qua theo dõi của chúng tôi chưa thấy trường hợp nào mà có ho hay là bất thường gì về Covid-19.

PV: Đến thời điểm hiện nay ông đánh giá ra sao về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh Kon Tum?

Ông Hoàng Ngọc Trường: Đến thời điểm này thì tỷ lệ cử tri theo chúng tôi tổng hợp đến 15h, tình hình cử tri đi bầu trên địa bàn là 96,7%. Đáng lẽ là tỷ lệ nó cao hơn nhưng mà như đã trình bày ở trên là do một số nơi mưa to, thành phố Kon Tum, Đăk Tô, Đăk Hà mưa to và hiện tại cũng đang mưa. Nhưng chúng tôi cũng đã đề nghị Ủy ban bầu cử cấp huyện chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp xã cũng như là các tổ bầu cử sẽ tiếp tục chỉ đạo làm sao là vận động bà con đi bỏ phiếu sớm và kết thúc sớm. Đồng thời là đạt tỷ lệ 100%.

PV: Vâng, xin cám ơn ông!

Hơ Jan – Quang Mẫn