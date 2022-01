Đẩy nhanh tiêm vaccine, bảo đảm an toàn, hiệu quả phòng, chống dịch dịp Tết

Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ tình hình, dự báo dịch bệnh, tham khảo kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn; bảo đảm phân bổ đầy đủ, kịp thời vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch tiêm phòng đã đề ra; đảm bảo đủ thuốc và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế.

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường các công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và sau Tết; chú ý phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan thông tin để tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng tham gia để đảm bảo Tết an toàn, lành mạnh, ấm cúng và trở lại lao động sau Tết vui khỏe, kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt, phục hồi và phát triển nhanh, bền vững.