Để đất nước cường thịnh không thể thiếu các doanh nhân có tầm, có tâm

Các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 28/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục thảo luận tại hội trường đóng góp cho văn kiện đại hội.

Bên lề kỳ họp, phóng viên đã ghi nhận một số chia sẻ của đại biểu về những ý kiến tâm huyết, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn (Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn): Để đất nước phát triển một cách cường thịnh không thể thiếu được những thế hệ doanh nhân có tầm, có tâm, có khát vọng vươn lên ở tầm khu vực và thế giới.

Chính vì vậy, ngay từ rất sớm, Trung ương Đoàn đã xây dựng Chương trình hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp; trong đó có 5 nhóm giải pháp để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm góp phần xây dựng một đội ngũ doanh nhân tương lai vươn tầm khu vực và thế giới.

Cụ thể, Trung ương Đoàn đã tập trung vào việc cổ vũ, tuyên truyền, động viên để khơi gợi những khát vọng vươn lên của Thanh niên Việt Nam, đặc biệt là khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp thông qua những gương doanh nhân trẻ tiêu biểu thành đạt, những tấm gương thanh niên sản xuất giỏi hay thông qua những câu chuyện có thể truyền cảm hứng cho các bạn, giúp các bạn trẻ có thể vượt ra khỏi những nỗi sợ hãi khi khởi nghiệp ban đầu.

Tiếp đến là tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng để trang bị cho các bạn thanh niên có mong muốn khởi nghiệp những kiến thức, kỹ năng, phương pháp khởi nghiệp một cách đầy đủ, để vượt các chông gai, thử thách.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn cũng hình thành các thiết chế, mạng lưới, như các Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp ở địa phương… để thực hiện tư vấn một cách kịp thời, thường xuyên giúp các bạn thanh niên khởi nghiệp về chính sách thuế, tài chính về xúc tiến thị trường, hội nhập quốc tế khi cần tham vấn.

Có những hỗ trợ cụ thể về vốn thông qua Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ thông qua cơ chế kết nối các nhà đầu tư mạo hiểm, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp lớn… để các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận một cách đầy đủ trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, tìm kiếm được cho mình những cơ hội, những điều kiện để ươm mầm được những ý tưởng, những dự án khởi nghiệp của mình trở thành hiện thực.

Cùng với đó là tham vấn chính sách thông qua Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp được tổ chức 2 năm/lần ở cấp quốc gia và được tổ chức hàng năm ở cấp địa phương để Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các địa phương được lắng nghe ý kiến, những đề xuất, kiến nghị của cộng đồng thanh niên khởi nghiệp và thông qua đó hoàn thiện, ban hành các chính sách mới để phù hợp với bối cảnh của khởi nghiệp trong điều kiện hiện nay.

Cuối cùng là kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh tấm gương điển hình tiên tiến trong hoạt động khởi nghiệp theo từng chặng, thông qua giải thưởng, như Sao Đỏ, Sao Vàng Đất Việt, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc…

Chính cách động viên, tuyên dương một cách kịp thời như vậy sẽ không chỉ tạo động lực cho chính các thanh niên đang khởi nghiệp mà còn có tác dụng lan tỏa các đối tượng thanh niên khác để các bạn nhìn thấy, đó là: Trở thành những doanh nhân trẻ có tài năng, có khát vọng vươn lên cũng là một cách đóng góp rất là tốt cho sự hùng cường trong tương lai.

Đất nước dù có thay đổi thế nào thì thanh niên Việt Nam trước hết vẫn là con người Việt Nam, cho nên phẩm chất, yếu tố đầu tiên phải là yêu nước, yêu chế độ chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh đó, các bạn phải có khát vọng vươn lên hết sức mạnh mẽ. Hùng cường rồi thì càng phải vươn lên một cách mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta giữ vững được vị thế và uy tín, nếu dừng lại chúng ta sẽ bị tụt hậu.

Thanh niên hiện nay phải có bản lĩnh vững vàng trong những bối cảnh khó khăn của quá trình hội nhập khi chúng ta có sự hòa trộn, sự va đập giữa các nền văn hóa khác nhau để giữ vững được những truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, nhưng đồng thời cũng hấp thu được những tinh hoa của nhân loại và thế giới để xây dựng con người Việt Nam hoàn thiện hơn. Trở thành công dân toàn cầu nhưng vẫn mang bản sắc rất riêng có của dân tộc Việt Nam.

Hơn nữa, theo tôi các bạn trẻ cần phải sống có trách nhiệm, nhân hậu và yêu thương với cộng đồng, với xã hội… Bởi khi mình không có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với người dân, đồng bào và Tổ quốc thì chắc chắn mình cũng không thể có trách nhiệm với thế giới, để mà giữ vững được uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được.

Đại biểu Bùi Thanh Bảo, Đoàn Nghệ An: Quan trọng nhất sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nhà nước phải cụ thể hóa, thể chế hóa bằng các chính sách, chủ trương đúng với pháp luật.

Đại biểu Bùi Thanh Bảo, trao đổi với phóng viên bên hành lang Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Trong Báo cáo chính trị, tầm lớn nhất và khái quát lớn nhất như vậy. Do đó, quan trọng là các cấp, các ngành, đặc biệt là Chính phủ phải xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể từng năm, hàng kỳ để làm như thế nào, phân công ai phụ trách và phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, giao trách nhiệm đầy đủ…

Chúng tôi nghĩ với cách thức chỉ đạo, với tầm nhìn của Đảng thì sau Đại hội, chắc chắn Chính phủ, Nhà nước, các địa phương, cấp ủy Đảng các cấp sẽ có kế hoạch, Chương trình hành động để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Mỗi kỳ Đại hội chúng ta bầu ra Ban Chấp hành mới. Đặc biệt, trước kỳ Đại hội Đảng các cấp lần này, Trung ương quy định công tác nhân sự là quy trình thực hiện 5 bước rất công khai rõ ràng, minh bạch. Chúng tôi thấy rất dễ làm, dễ thực hiện và đặc biệt làm xong rồi thì sắp xếp, bố trí rất hợp lý, rất khoa học và tạo sự đồng thuận rất tốt trong Đảng và đặc biệt là trong nhân dân.

Sau khi sắp xếp cán bộ và bầu ra Ban Chấp hành thì kiện toàn sắp xếp cán bộ Nhà nước, quan trọng nhất là được nhân dân đồng tình, ủng hộ, không ai có ý kiến xung quanh công tác cán bộ của Đảng.

Đại biểu Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh: Lực lượng công an Hà Tĩnh cũng tổ chức đóng góp ý kến các dự thảo văn kiện. Theo đó, tập trung góp ý sâu vào lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Đặc biệt những ý kiến của nhân dân và lực lượng công an, quân đội góp ý kiến đều được tiếp thu, chỉnh sửa rất đầy đủ, cụ thể.

Vì vậy, chúng tôi rất tin tưởng văn kiện sắp tới sẽ đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện hiệu quả./.

Xuân Quảng (Vietnam+)