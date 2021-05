Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 36

Đây là hội nghị thường niên cấp Thứ trưởng, theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo khẳng định, Nhật Bản coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AOIP), phối hợp với ASEAN triển khai Tuyên bố chung về hợp tác AOIP; mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện với ASEAN trên cả 4 trụ cột Đối tác vì hòa bình và ổn định, Đối tác vì sự thịnh vượng, Đối tác vì chất lượng cuộc sống, Đối tác từ trái tim đến trái tim. Thứ trưởng Mori Takeo thông báo Nhật Bản dự kiến tổ chức Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Nhật Bản tại Nhật Bản vào năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại hai bên.

Nhật Bản khẳng định tiếp tục tích cực hỗ trợ các nước ASEAN nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh và phối hợp bảo đảm cung ứng, phân phối vaccine đồng đều, hiệu quả, đảm bảo chất lượng cho các nước trong khu vực, trên thế giới. ASEAN đánh giá cao Nhật Bản đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, hỗ trợ 50 triệu USD giúp ASEAN thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED); đồng thời đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ASEAN lập Kho dự phòng vật tư y tế khu vực và triển khai Kế hoạch phục hồi tổng thể.

Các nước ASEAN và Nhật Bản nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ ứng phó COVID-19, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh, đồng thời duy trì, thúc đẩy đà hợp tác tích cực, phối hợp thực hiện hiệu quả Kế hoạch sửa đổi triển khai Tuyên bố tầm nhìn giai đoạn 2018-2022, từng bước phục hồi bền vững. Nhật Bản nhấn mạnh trong thời gian tới cần tập trung tăng cường trao đổi thương mại, đầu tư, duy trì kết nối chuỗi cung ứng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ môi trường, chống rác thải biển…

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, các nước nhất trí cần phối hợp chặt chẽ đóng góp bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn và còn diễn biến phức tạp, đáng quan ngại, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Nhật Bản khẳng định ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông, hoan nghênh ASEAN phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Nhật Bản hoan nghênh kết quả Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN ngày 24/4/2021 và khẳng định ủng hộ vai trò của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình.