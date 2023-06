Thời sự - Chính trị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Rẫy

(kontumtv.vn) – Chiều 29/6, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kon Tum Phạm Đình Thanh làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri huyện Kon Rẫy.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Kon Rẫy đề nghị nhà nước rút ngắn thời gian quy hoạch, thời gian đóng BHXH tự nguyện xuống 15 năm và rút ngắn thời gian làm thủ tục sang nhượng, làm GCNQSDĐ cho người dân; đề nghị đơn vị viễn thông, công an các cấp kiểm soát tốt an ninh mạng, trách tình trạng những kẻ giả mạo gọi điện uy hiếp người dân; các cơ quan nhà nước có tường rào, cổng ngõ lắp đạt camera an ninh để phòng ngừa tội phạm; làm đường giao thông vào khu sản xuất; hỗ trợ tiền phòng, chống dịch COVID-19; đề nghị Trung ương đầu tư ngân sách xây dựng trung tâm hành chính huyện Kon Rẫy để sớm đạt đô thị loại 5; có chính sách thu hút các công ty, xí nghiệp đầu tư trên địa bàn để người dân có công ăn việc làm; đề nghị giảm lãi suất ngân hàng tạo điều kiện cho người dân vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế; sớm ban hành Luật Đất đai; chuyển đổi đất nông nghiệp ở một số vị trí để người dân làm nhà ở, ổn định cuộc sống.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền, lãnh đạo huyện Kon Rẫy đã tiếp thu và trả lời cử tri ngay tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Kon Tum ông Phạm Đình Thanh đánh giá cao những kết quả mà huyện huyện Kon Rẫy đã đạt được thời gian qua. Đối với ý kiến đề nghị Trung ương đầu tư ngân sách xây dựng trung tâm hành chính huyện Kon Rẫy sớm đạt đô thị loại 5, Đoàn ĐB Quốc hội ghi nhận và sẽ trình lên Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết trong kỳ họp tới./.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung