Thời sự - Chính trị Đoàn đại biểu tỉnh Rattanakiri thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh

(kontumtv.vn) – Nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, chiều 10/01, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia do ông Nhem Sam Oeun, Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp Đoàn tại trụ sở Tỉnh uỷ có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà.

Ông Nhem Sam Oeun, Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri chúc mừng năm mới may mắn, hạnh phúc, thành công đến Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang cùng các lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam; chúc cho tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 02 tỉnh Kon Tum – Rattanakiri và 02 nước Việt Nam – Campuchia luôn keo sơn, thắm thiết. Ông Nhem Sam Oeun cảm ơn chân thành đến lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã tạo mọi điều kiện để Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Rattanakiri đến thăm cán bộ, nhân viên của tỉnh đang học tập, làm việc tại tỉnh Kon Tum trong dịp này. Đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay tích cực về kinh tế – xã hội của tỉnh những năm gần đây; mong muốn thời gian tới, 02 tỉnh Kon Tum – Rattanakiri tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 02 địa phương.

Thay mặt Tỉnh ủy Kon Tum, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang cảm ơn sâu sắc trước tình cảm của ông Nhem Sam Oeun, Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Rattanakiri dành cho tỉnh Kon Tum. Đồng thời bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 02 tỉnh luôn được duy trì, phát triển, các hoạt động đối ngoại luôn được chú trọng và đẩy mạnh triển khai. Trong đó, 02 địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nội dung hợp tác, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh biên giới; đặc biệt, tỉnh Ratanakiri đã tích cực giúp tỉnh Kon Tum tổ chức các đợt quy tập, tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị thời gian tới, 02 tỉnh tích cực phối hợp tổ chức hội đàm đánh giá kết quả hợp tác giữa 02 địa phương. Đồng thời đề nghị tỉnh Rattanakiri tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Vương quốc Campuchia. Qua chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Rattanakiri và kết quả tích cực trong hoạt động đối ngoại giữa 02 địa phương thời gian qua, Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng thời gian tới, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 02 tỉnh Kon Tum – Rattanakiri và 02 nước Việt Nam – Campuchia ngày càng củng cố, phát triển hơn.

Sau khi thăm, chúc Tết tại Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Rattanakiri tiếp tục thăm, chúc Tết UBND tỉnh. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn. Cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Rattanakiri đã đến thăm nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn một lần nữa khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa 02 tỉnh, 02 nước Việt Nam – Campuchia. Qua đó, bày tỏ mong muốn, thời gian tới, 02 địa phương sớm tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hợp tác và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa 02 tỉnh để cùng nhau chia sẻ, trao đổi thông tin, định hướng các giải pháp hợp tác đối ngoại đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhất; đề nghị 02 địa phương tiếp tục phối hợp để mở cặp cửa khẩu phụ Hồ Le tại khu vực cột mốc biên giới số 19 thuộc xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai và khu vực Đồn Công an Biên phòng số 505 thuộc làng Đăk Choong, xã Nhang, huyện On Đun Mia, tỉnh Rattanakiri. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chúc Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Rattanakiri năm mới nhiều may mắn, thành công./.

Thu Trang – Công Luận