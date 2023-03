Thời sự - Chính trị Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 44 của Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 28/3, Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 44, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2019-2022 do Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum.

Dự làm việc, về phía tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh U Huấn; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ngành, địa phương của tỉnh quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 44, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các quy định liên quan của Trung ương, của tỉnh nên đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những hình thức, cách làm mới phù hợp, hiệu quả trong tình hình hiện nay. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 70/85 xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2019 đến nay, đã tổ chức trên 2.330 buổi tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các thôn, làng trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự với hơn 527.800 lượt người tham gia; tổ chức gần 860 buổi tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với hơn 70.790 lượt người tham gia. Qua đó thu hồi hơn 5.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an các cấp đang tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của 48 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở tất cả 10 huyện, thành phố.

Từ thực tiễn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Kon Tum đề nghị Chính phủ, Bộ Công an có chính sách phù hợp đối với cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nghiên cứu có một quỹ kinh phí dành riêng cho việc xây dựng phong trào để động viên đội ngũ cán bộ và duy trì, nhân rộng các mô hình tốt, hiệu quả đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ban hành quy định, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự thống nhất trong toàn quốc.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Kon Tum đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất việc triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt được nhiều kết quả, thành tích to lớn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Ngọc Chí – Công Luận