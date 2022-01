Thời sự - Chính trị Giao ban công tác Nội chính năm 2021

(kontumtv.vn) – Chiều 17/01, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang dự và chủ trì Hội nghị giao ban công tác Nội chính năm 2021. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ngành thực hiện hiệu quả văn bản chỉ đạo của Trung ương về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp lễ, tết, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong năm, các cấp ngành, cơ quan chức năng tăng cường nắm bắt thông tin đối với những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp, gian lận thương mại, tội phạm ma túy… Đáng chú ý, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo tiếp tục được quan tâm và thực hiện hiệu quả.

Năm 2022, việc triển khai công tác Nội chính được xác định tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu như đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó, chủ động đấu tranh, xử lý hiệu quả các băng, ổ, nhóm tội phạm, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tội phạm ma túy, vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý những vụ án phức tạp được dư luận quan tâm. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tốt các vấn đề an ninh chính trị, trật tự xã hội phát sinh từ cơ sở./.

Thu Trang – Duy Vĩ