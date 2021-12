Thời sự - Chính trị HĐND tỉnh hoàn thành chương trình thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn

(kontumtv.vn) – Trong ngày làm việc thứ 2 kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 2, Khóa XII, HĐND tỉnh hoàn thành chương trình thảo luận tổ, thảo luận tập trung tại hội trường và phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Sau phiên thảo luận đã có 51 lượt ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại 4 tổ và có 8 ý kiến tham gia thảo luận tập trung tại hội trường. Các ý kiến tập trung vào đề xuất, góp ý đối với các dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, nhiều đại biểu quan tâm, đề xuất các giải pháp để năm 2022 tỉnh Kon Tum khắc phục những khó khăn, hạn chế, hoàn thành các mục tiêu cơ bản về tăng trưởng, giảm nghèo, phát triển dược liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và một số nội dung khác.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, thường trực UBND tỉnh đã trả lời, tiếp thu và làm rõ một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau. Giải thích vì sao năm 2021 kinh tế tỉnh Kon Tum chưa đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các khu vực kinh tế của tỉnh như nông nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn. Vấn đề này được UBND tỉnh cam kết khắc phục trong năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm cho rằng khu vục công nghiệp chịu tác động lớn nhất do công tác đầu tư, lưu thông hàng hóa, kể cả xuất nhập khẩu. Để khắc phục trong năm 2022 UBND tỉnh đã có kế hoạch giải pháp cụ thể để vừa kết hợp phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế, không làm đứt gãy thị trường, nhất là tăng cường thu hút đầu tư, thủ tục đầu tư.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, UVTƯ Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đánh giá cao sự nỗ lực của các đại biểu HĐND tỉnh giúp phiên thảo luận đạt kết quả tốt. Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang thống nhất với báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ của UBND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đề nghị: “HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh các cấp, sở, ngành các cấp năm 2022 trở đi phải năng động hơn trong cong tác chỉ đạo điều hành nhưng phải chỉ đạo điều hành thường xuyên và liên tục thì mới có thể đạt chỉ tiêu KT-XH, QP-AN năm 2022. Thay mặt chủ tọa kỳ họp tôi nhận thấy thảo luận tổ, tại hội trường đạt được mục đích yêu cầu đề ra của kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp mong muốn đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tại các kỳ họp sau.”

Phiên chất vấn dưới sự chủ trì trực tiếp của Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, dân chủ và cởi mở. Đã có 16 đại biểu tham gia 19 ý kiến chất vấn đối với UBND tỉnh và các sở, ngành. Trong đó, có 6 ý kiến chất vấn đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3 ý kiến chất vấn đối với Chủ tịch UBND tỉnh. Công an tỉnh có 2 ý kiến chất vấn. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du Lịch mỗi đơn vị có 1 ý kiến chất vấn. Nội dung câu hỏi chất vấn được các đại biểu nghiên cứu kỹ, đáp ứng được mong mỏi và gửi gắm của cử tri. Căn cứ theo thời gian cuộc họp và nội dung trọng tâm; chủ tọa kỳ họp đã mời Chủ tịch UBND tỉnh và 5 giám đốc sở trả lời các nội dung chất vấn. Về cơ bản, các ý kiến chất vấn được UBND tỉnh và cơ quan chức năng trả lời, làm rõ, có kế hoạch, giải pháp để khắc phục khó khăn gắn với cam kết phối hợp giải quyết thấu đáo.

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Ánh Tuyết và đại biểu A Tuân về tình hình tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm về ma túy, về xử lý xe độ chế, Đại Tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đối với xe độ chế, ngành đã chỉ đạo xử lý quyết liệt. Về tội phạm ma túy, Công an tỉnh đã nỗ lực điều tra, xử lý đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tuy nhiên, tội phạm nói chung và ma túy nói riêng vẫn rất phức tạp. Công an tỉnh có phần trách nhiệm khi tình hình tội phạm gia tăng. Đại Tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: “Để giải quyết có hiệu quả tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số công tác trọng tâm, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch tổng rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn, qua đó phát hiện các điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy trái phép để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để đấu tranh, ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới và chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy.”

Trả lời câu hỏi của đại biểu Y Hương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tu Mơ Rông về giải pháp bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh, giải pháp phát triển cây dược liệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn cho biết, UBND tỉnh luôn chú trọng triển khai đề án phát triển cây dược liệu nói chung và Sâm Ngọc Linh nói riêng. Tỉnh đã đề nghị và Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum gắn với quản lý giống Sâm Ngọc Linh tận gốc, đồng thời tăng cường khâu quản lý nguồn gốc giống, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm Sâm Ngọc Linh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn cho biết: “Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang triển khai thực hiện quyết liệt một số nội dung, Đầu tư mua sắm Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất… với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng để phân tích ADN Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác tách chiết, nhân bản, kiểm tra, định lượng AND phục vụ giám định, kiểm định sâm Ngọc Linh thật và giả; phân tích hàm lượng Saponin và các hoạt chất sinh học khác trong Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác để đưa vào sử dụng ngay từ năm 2022. Đây là một trong những giải pháp căn cơ để bảo vệ thương hiệu, phát hiện sâm giả, sâm kém chất lượng.”

Sau hai ngày làm việc, về cơ bản HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung đề ra theo kế hoạch. Kết quả phiên thảo luận và tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, không né tránh của phiên chất vấn đã phần nào làm rõ nhiều nội dung mà cử tri cùng các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Thành công của hai ngày làm việc là cơ sở để HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết phù hợp, đúng đắn, tạo cơ sở cho sự phát triển tỉnh Kon Tum trong thời gian đến.

Văn Hiển – Thanh Hà