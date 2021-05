Hội đồng Bầu cử Quốc gia nêu những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử

2. Tiếp tục tổ chức diễn tập kỹ càng các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp cũng như sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về thiên tai, bão lũ, về an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các tình huống tụ tập đông người, đình công, lãn công, gây rối,… nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra thành công và an toàn. Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho nhân sự làm công tác bầu cử, nhất là nhân sự tham gia tổ bầu cử. Cần dự phòng nguồn nhân lực kịp thời bổ sung cho các tổ bầu cử khi phải thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung và kịp thời thay thế cho các nhân sự làm công tác bầu cử trong trường hợp là F0 hoặc phải cách ly theo yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại văn bản số 225/VPHDBCQH-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tổ chức xét nghiệm cho tất cả các nhân sự tham gia công tác bầu cử, nhất là tại các tổ bầu cử và địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh. Địa phương nào có khó khăn về nguồn lực thì cần phản ánh kịp thời với Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để có điều tiết và hỗ trợ như đối với tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thời gian vừa qua.

6. Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết không để các thế lực thù địch phản động phá hoại cuộc bầu cử. Các lực lượng công an, quân đội, tự vệ, y tế cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Tùy tình hình dịch bệnh, cần linh hoạt trong việc tổ chức khai mạc bầu cử, bảo đảm trọng thị, nghiêm trang nhưng gọn nhẹ. Bảo đảm an toàn cho từng hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, cho cán bộ, nhân viên tổ bầu cử và cử tri. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, về các biện pháp phòng, chống dịch.

7. Khẩn trương cấp phát đủ kinh phí còn lại, bổ sung kinh phí cho những địa phương phát sinh nhiều do phòng, chống dịch bệnh, ứng phó với thiên tai, bão lũ và những địa phương đặc biệt khó khăn chưa thể cân đối được ngân sách theo tinh thần có chi thì phải có cấp phát hỗ trợ. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các địa phương, đề nghị Bộ Tài chính xem xét nguồn kinh phí phù hợp để tham mưu báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng quyết định sớm, tránh để vấn đề kinh phí ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Các địa phương cần tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử như địa điểm bỏ phiếu, trang trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị đủ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, hòm lưu động, con dấu của các tổ chức bầu cử, thiết bị âm thanh, ánh sáng, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, các biển chỉ dẫn … Đẩy mạnh trang trí, trang hoàng ở các khu vực dân cư, khu công cộng, điểm bỏ phiếu; bảo đảm các điểm bỏ phiếu có đủ không gian cần thiết để niêm yết danh sách ứng cử viên phục vụ cho cử tri nghiên cứu về tiểu sử ứng cử viên và bỏ phiếu.

8. Cần lưu ý bảo quản các tài liệu như biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu cử tránh thất lạc, hư hỏng. Các cơ quan điện lực, viễn thông cần đảm bảo cung cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt trong ngày bầu cử.

9. Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng thời hạn quy định. Kịp thời xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, chuyển các hồ sơ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử mà chưa được giải quyết đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp để tiếp tục xem xét, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

10. Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẩn trương xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu; bàn giao biên bản tổng kết, hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cần sớm có kế hoạch tổng kết, khen thưởng, biểu dương những tập thể, những tổ chức và cá nhân có công lao, có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử lần này.

11. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời giải quyết những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai gây ra, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo; quan tâm bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, môi trường sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, các tình huống bất ngờ làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị.