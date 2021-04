Thời sự - Chính trị Hội nghị triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

(kontumtv.vn) – Sáng 15/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; Thượng tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Từ năm 2018 – 2020, cả nước đã xảy ra gần 11.000 vụ cháy, làm chết 235 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4.900 tỷ đồng và gần 31.000 ha rừng. Trong đó, các vụ cháy lớn mặc dù chỉ chiếm khoảng 1% nhưng gây thiệt hại về người và tài sản rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện; do vi phạm quy định về PCCC trong sử dụng điện và ý thức của người dân về công tác PCCC chưa cao…Bên cạnh đó, các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an về công tác PCCC và CNCH vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Dự báo trong thời gian tới, tình trạng mất an toàn trong sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh sẽ là nguyên nhân gây cháy cao. Do đó, Bộ Công an phát động đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Công an thực hiện tốt vai trò hướng dẫn và các biện pháp nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước trong đầu tư, xây dựng cơ bản, thanh tra, kiểm tra về PCCC và CNCH. Đối với Công an địa phương, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về PCCC và CNCH. Mặt khác, phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp PCCC và kỹ năng thoát hiểm sâu rộng cho toàn dân một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Mặt khác rà soát, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, trụ sở thực hiện các quy định về an toàn PCCC, đặc biệt là nhà ở kết hợp kinh doanh; tăng cường tổ chức tập huấn, diễn tập lực lượng PCCC tại cơ sở và các điểm có nguy cơ cháy lớn, cháy lan gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hơ Jan – Thanh Hà