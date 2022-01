Thời sự - Chính trị Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 6/1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Trong năm 2021, tình hình TTATGT tiếp tục có chuyển biến tốt, cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020. So với 12 tháng năm 2020, số vụ TNGT giảm gần 3.500 vụ, số người chết giảm hơn 1.000 người, số người bị thương giảm hơn 3.100 người; có 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2020. CSGT cả nước đã xử lý trên 2,8 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền gần 3.000 tỷ đồng, tước hơn 248.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ hơn 460.000 phương tiện các loại… Đạt được những kết quả này là do sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 của Chính phủ, Ủy ban ATGTQG.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về những kết quả tích cực trong công tác đảm bảo TTATGT năm 2021. Đồng thời yêu cầu trong năm 2022, các Bộ, ngành, đoàn thể, thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bố trí ngân sách phù hợp đảm bảo TTATGT trên toàn quốc. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về TTATGT; báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch và các vướng mắc phát sinh về Ủy ban ATGT Quốc gia hằng tháng, quý, năm để tổng hợp, đề ra các giải pháp khắc phục./.

Đăng Huy – Duy Vĩ