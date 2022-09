Thời sự - Chính trị Họp rà soát công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ sau bão

(kontumtv.vn) – Tối ngày 27/9, tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến về rà soát công tác ứng phó với bão số 4 (Noru) và mưa lũ sau bão. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến UBND các tỉnh, thành phố liên quan. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin, trọng tâm bão số 4 vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng. Bão có thể đánh lật tàu thuyền lớn… Bão sẽ có thể gây mưa to và rất to, có thể gây ngập lụt nghiêm trọng cho vùng trũng ở các tỉnh ven biển và ở địa bàn huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông (tỉnh Kon Tum) có nguy cơ rất cao về sạt lở đất và lũ quét. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục nắm chắc tình hình, diễn biến của cơn bão, chủ động phương án bảo vệ các công trình trọng điểm, quan trọng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế – xã hội; tập trung đảm bảo lương thực thực phẩm, ứng cứu kịp thời cho các vùng bị chia cắt; giải quyết kịp thời các phát sinh, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn cho biết, để ứng phó với bão số 4, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, tập trung ứng phó với bão và mưa lớn trên địa bàn tỉnh; thành lập 03 Đoàn kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, xung yếu các huyện, thành phố như huyện Kon Plông, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy… tổ chức rà soát các điểm dân cư, ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ sạt lở đất, các ngầm, tràn bị xói sâu nguy hiểm, công trình xung yếu có khả năng bị sạt lở để có phương án di dời, gia cố công trình an toàn. Hiện trên địa bàn tỉnh dự kiến di dời 613 hộ, với 2.455 nhân khẩu và dự kiến có 11 điểm trường tại huyện Đăk Glei nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập úng. Các huyện, thành phố và đơn vị liên quan đang tiếp tục kiểm tra, rà soát để có phương án di dời dân ở những nơi có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn để phòng tránh, ứng phó với với bão số 4 gây ra…

Đăng Huy – Ngọc Chí