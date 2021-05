Thời sự - Chính trị Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19

(kontumtv.vn) – Chiều 7/5, Chính phủ đã tổ chức Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 Vũ Đức Đam.

Dự họp ở điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Cuộc họp cũng được kết nối với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã quán triệt các nguyên tắc chống dịch của Việt Nam hiện nay. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý công tác quản lý xuất nhập cảnh; quản lý cách ly y tế, nhất là phải đảm bảo cách ly đủ 21 ngày theo quy định và giám sát 14 ngày tại cộng đồng. Đồng thời, yêu cầu các địa phương phải kích hoạt lại hệ thống chống dịch và siết chặt công tác phòng, chống dịch.

Cũng tại cuộc họp, các tỉnh, thành có đường biên giới đã thông tin các hoạt động phòng, chống dịch cũng như xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép; phương án chuẩn bị cơ sở cách ly, điều trị trong trường hợp công dân từ nước ngoài trở về tăng cao.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính khẳng định, mặc dù dịch Covid-19 ở Việt Nam vẫn đang được kiểm soát, tuy nhiên, các ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng thời gian gần đây cho thấy đã có sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; một số địa phương lúng túng trong quá trình xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19. Thủ tướng đề nghị, các địa phương đã thực hiện tốt công tác phòng, chống cũng như dập dịch cần tiếp tục duy trì các biện pháp đã thực hiện. Các tỉnh, thành bám sát vào tình hình thực tế để triển khai công tác phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả và phải huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân vào cuộc; việc thực hiện giãn cách xã hội phải theo đúng qui định; Người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị; chú trọng chuyển từ trạng thái phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngự – tấn công, cụ thể là chủ động ứng phó chống dịch, xử lý dứt điểm dịch; công tác chống dịch phải được thực hiện theo tinh thần “tỉnh lo tỉnh, huyện lo huyện, xã lo xã, thôn lo thôn”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống dịch tại cơ sở, nhất là ở các địa điểm đông người như bến xe, siêu thị, chợ, trường học. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế linh hoạt, chủ động trong việc tiếp cận các nguồn vắc xin Covid-19; cập nhật phác đồ điều trị để nâng cao hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Thủ tướng khẳng định, mục tiêu cao nhất của Chính phủ thời điểm này là đảm bảo an ninh, an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người dân; đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp diễn ra.

Thanh Tùng – Công Luận