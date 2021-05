Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về công tác chuẩn bị bầu cử

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thông báo nêu rõ, mục tiêu cao nhất là tập trung bảo đảm và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23/5/2021 an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự, nhất là chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử; kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về diễn biến công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức ngày bầu cử.

Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19 với các hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả; đồng thời, kêu gọi cộng đồng và người dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19 để phát triển kinh tế.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tăng cường quân số kiểm soát biên giới, kiểm tra người nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên toàn quốc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án cụ thể đối với trường hợp xảy ra dịch COVID-19 trước, trong và sau ngày bầu cử, nhất là tại các địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp tại những địa bàn có dịch COVID-19 diễn biến khó lường, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử,kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định các phương án phù hợp, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi thẩm quyền chủ động xây dựng kịch bản nhằm triển khai công tác bầu cử trong điều kiện xảy ra dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử; có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho công tác bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do dịch bệnh phát sinh.

Chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, phức tạp về tôn giáo; có phương án cụ thể phòng chống thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử; chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ có văn bản gửi Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia để kiến nghị với Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 như hình thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận đồng bầu cử (xem xét giảm số lượng các cuộc tiếp xúc cử tri để vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; tổ chức hội nghị trực tuyến và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử…); phương án phân bổ hợp lý thời gian cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử theo khung giờ để tránh tập trung đông người; phương án thực hiện bỏ phiếu đối với cử tri làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và các trường hợp đang cách ly y tế, điều trị bệnh…

Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý nhanh chóng, hiệu quả./.

