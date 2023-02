Thời sự - Chính trị Khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão năm 2023

(kontumtv.vn) – Với chủ đề “Trải nghiệm văn hóa truyền thống”, sáng ngày 02/02, tại Bảo tàng tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở TT&TT, Sở VH, TT&DL tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã đến dự đánh trống và cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão năm 2023. Đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng cao; quảng bá, khẳng định sự phát triển của tỉnh; tôn vinh những người làm báo; khích lệ, phát triển văn hóa đọc của người dân Kon Tum. Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Hội báo Xuân năm nay trưng bày 450 ấn phẩm của 160 báo, tạp chí trên khắp mọi miền đất nước. Đây là những ấn phẩm giàu chất văn hoá, quy tụ những bài viết đặc sắc của người làm báo, giới thiệu đến đông đảo bạn đọc những thành tựu to lớn của đất nước, của các địa phương trong cả nước và đặc biệt là của tỉnh Kon Tum trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong năm 2022 và những định hướng về sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước, của tỉnh Kon Tum và các địa phương trong năm 2023. Đây cũng là dịp để các hội viên báo chí trong và ngoài tỉnh giao lưu nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm. Ông Nguyễn Mạnh Hồng – Tổng biên tập Báo Kon Tum, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết thêm: “Hội Báo Xuân năm nay, đặc biệt là vừa Mừng Đảng Mừng Xuân nhưng mà lại gắn với kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh, cho nên là tổ chức Hội Báo Xuân năm nay cũng tương đối là quy mô so với các năm trước. Ngoài việc mà trưng bày các ấn phẩm báo chí, thì chúng tôi cũng tổ chức trưng bày để độc giả trải nghiệm các nét văn hóa truyền thống, các nghề truyền thống của đồng bào các DTTS. Đồng thời cũng trưng bày những cái sản phẩm mới, tức là những sản phẩm OCOP của tỉnh để giới thiệu với đông đảo bạn đọc; trưng bày những tư liệu, những hình ảnh về 110 năm tỉnh Kon Tum xây dựng và phát triển.”

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng Giấy chứng nhận tác phẩm chất lượng cao năm 2022 cho 3 nhóm tác giả và 12 tác giả. Hội báo Xuân Quý Mão năm 2023 nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum, diễn ra từ ngày 02 – 05/02/2023./.

Hơ Jan – Thanh Hà