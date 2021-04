Thời sự - Chính trị Khó khăn trong phát triển đảng viên vùng DTTS

(kontumtv.vn) – Một trong những khó khăn đối với công tác xây dựng Đảng ở huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đó là việc phát triển đảng viên chưa đồng đều, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng DTTS.

Tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tuy việc phát triển đảng viên đã có nhiều khởi sắc qua hàng năm nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, nhất là việc tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, đảng viên là người dân tộc thiểu số. Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ xã Đăk Tờ Re kết nạp được 38 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó chỉ có 9 đảng viên là người DTTS. Ông Trần Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy nói: “Nhiều quần chúng ưu tú sau khi cử đi học thì mới sinh 2 con, tuy nhiên trong quá trình theo dõi để viết hồ sơ thì tiếp tục sinh con thứ 3. Thì do vậy là vi phạm chính sách DS – KHHGĐ, công tác phát triển Đảng cũng còn gặp khó khăn. Cái khó khăn nữa là có một số chi bộ, người đứng đầu cũng như chi ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác tạo nguồn, do vậy việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn cũng như rèn luyện và phát triển Đảng thì cũng chưa được quan tâm đúng mức”.

Còn tại xã Đăk Tơ Lung, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã đã giảm chỉ tiêu kết nạp đảng viên do thiếu nguồn để phát triển Đảng. Cụ thể, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp từ 30 – 35 đảng viên so với chỉ tiêu phát triển 40 đảng viên của nhiệm kỳ trước. Ông Đinh Địa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy cho biết: “Về sự chênh lệch này thì hiện nay trên địa bàn xã nguồn phát triển Đảng thì hầu như chỉ còn ở các chi bộ ở thôn ở làng. Các cơ quan, đơn vị, trường học thì đã phát triển Đảng gần như toàn bộ. Bởi vì vậy nên nguồn hiện nay so với nhiệm kỳ trước thì ít hơn, chỉ còn nguồn phát triển chủ yếu là ở các chi bộ ở thôn làng”.

Các yêu cầu về mặt trình độ, kê khai, viết hồ sơ lí lịch cũng là một khó khăn thực tế tại các chi bộ thôn, làng, nhất là đối với những quần chúng ưu tú lớn tuổi. Với điều kiện đặc thù, công tác phát triển Đảng tại các vùng DTTS, vùng có đạo luôn là điều trăn trở của địa phương. Bà Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy cho biết: “ Hằng năm công tác phát triển Đảng đối với các vùng tôn giáo ở các Đảng bộ như Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re thì cũng có kết nạp 3 – 5 đảng viên. Tuy nhiên so với chỉ tiêu đề ra thì cũng chưa đạt yêu cầu”.

Trước thực trạng này, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Kon Rẫy đã giảm chỉ tiêu phát triển đảng viên thấp hơn nhiệm kỳ trước; đồng thời giao chỉ tiêu phát triển, kế hoạch cụ thể cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển từ 250 – 300 đảng viên theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Ông Trần Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy nói: “Đảng ủy cũng chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động để cho có môi trường, để đoàn viên, hội viên có môi trường để rèn luyện, cống hiến để trưởng thành. Thứ hai nữa là sẽ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của huyện để cử quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng và trong đó là phân công giảng viên có đủ năng lực, uy tín để hướng dẫn người viết hồ sơ, cho quần chúng viết hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định và tránh việc phải viết đi viết lại nhiều lần”.

Đội ngũ đảng viên người DTTS đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Do đó, ngoài phát triển về số lượng, Huyện ủy Kon Rẫy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, trong đó nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho tổ chức Đảng xem xét, phát triển đảng viên.

Hơ Jan – Thanh Hà