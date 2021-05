Không để dịch COVID-19 ở Bắc Ninh, Bắc Giang lan ra các vùng an toàn

(kontumtv.vn) – Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đều có nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg và một số nơi vẫn được coi là vùng an toàn. Do đó, tuyệt đối không để dịch bệnh ở những địa bàn giãn cách xã hội, cách ly, phong tỏa lây lan sang các vùng an toàn trong tỉnh cũng như các địa phương lân cận.