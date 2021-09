Thời sự - Chính trị Không để người dân nghèo trong khi có tiềm năng

(kontumtv.vn) – Phát huy tiềm năng thế mạnh, vai trò của cấp uỷ, chính quyền, nhất là người đứng đầu quyết tâm, quyết liệt giảm 10% hộ nghèo mỗi năm; không để người dân nghèo mãi trong khi xã có nhiều tiềm năng là một trong những nội dung chỉ đạo trọng tâm của Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang tại buổi làm việc với xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei trong ngày 8/9.

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà; lãnh đạo UBMTTQVN và các Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Đăk Glei và các doanh nghiệp phát triển cây Sâm Ngọc Linh của tỉnh.

Tại xã Ngọc Linh, ngoài việc nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang đặc biệt quan tâm đến những kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ trong buổi làm việc với xã vào cuối tháng 6/2020. Vì đến nay hầu hết các kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ hầu như không đạt, không có chuyển biến. Trong đó diện tích sâm dây năm 2020 của xã là 140ha, kế hoạch phát triển của xã trong năm 2021 trên 276ha nhưng đến nay mới trồng được 136ha, thấp hơn so với năm 2020; diện tích Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trồng được 6,3ha, tăng 2,8ha so với năm 2020; việc tăng diện tích trồng lúa từ 1 vụ lên 2 vụ/năm chỉ thực hiện được 4ha. Đặc biệt là chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 10% không đạt được. Trong năm 2020 chỉ giảm 1%, hiện Ngọc Linh vẫn là xã nghèo nhất tỉnh, với tỷ lệ hộ nghèo trên 76%. Việc giao chỉ tiêu trồng 8ha rừng trong năm 2021 vẫn chưa thực hiện được.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, xã Ngọc Linh có tiềm năng nhưng bà con vẫn nghèo là có nhiều nguyên nhân. Ngoài yếu tố khách quan là xã xa nhất, giao thông đi lại khó khăn, nguyên nhân chính là do bà con thiếu kiến thức làm kinh tế, cán bộ đảng viên chưa thật sự tiên phong, gương mẫu. Để giúp bà con sớm thoát nghèo vươn lên làm giàu, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị trước hết UBND tỉnh cần sớm bố trí vốn đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 673 từ đường Hồ Chí Minh vào xã. Cùng với đó, Đảng uỷ, UBND và các ban ngành, đoàn thể xã tuyên truyền vận động bà con có ruộng bậc thang nước tưới quanh năm trồng 2 vụ lúa, nếu không đảm bảo nước thì sản xuất 1 vụ lúa, 1 vụ màu. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị đến năm 2022, xã phát triển diện tích Sâm Ngọc Linh từ 6,5ha hiện nay lên 10ha; diện tích trồng sâm dây lên 300ha; mỗi hộ nuôi ít nhất 2 con trâu hoặc bò; mỗi thôn phải có 1 tổ hợp tác và xã có HTX nông nghiệp kiểu mới. Đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh phối hợp với huyện, xã để thành lập HTX để thực hiện gieo ươm, phát triển cây dược liệu. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, cuối năm 2021 xã cần tính toán lại hộ nghèo, đúng đủ các nguồn thu nhập để giảm 10% hộ nghèo so với năm 2020 và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo. Tất cả các kiến nghị, đề xuất của xã trong năm trước và cả năm nay về đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông, thuỷ lợi, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị tỉnh, huyện ưu tiên các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia cho xã Ngọc Linh, tạo điều kiện để nhân dân trong xã vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời đề nghị huyện, xã rà soát củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, thôn để tháo gỡ nút thắt trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội của xã; UBMTTQVN tỉnh, huyện lấy xã Ngọc Linh để làm điểm trong thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, không để người dân nghèo mãi trong khi xã có nhiều tiềm năng.

Trong dịp này Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang tặng nhiều phần quà động viên cán bộ, nhân dân xã và đến thăm, tặng quà gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương trong chuyến công tác trước đây của Bí thư Tỉnh uỷ./.

Quang Mẫn- Đức Thắng