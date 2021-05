Kiềm chế, đẩy lùi, tiến tới dập tắt dịch COVID-19, nhất là tại các địa bàn trọng điểm

Theo yêu cầu của Thủ tướng, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình, kết quả phòng, chống dịch tại các địa phương; những khó khăn, kinh nghiệm phòng, chống dịch. Đặc biệt, đại biểu dự hội nghị đã đề xuất nhiều giải pháp cấp bách tiếp theo để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, ngăn chặn dịch bệnh ở cộng đồng, bảo đảm an toàn cho các khu công nghiệp như: đẩy mạnh tầm soát, truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng dịch bệnh; tìm nguồn, nhanh chóng, mua, tiêm vaccine, trước mắt cho các đối tượng ưu tiên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào phòng, chống dịch COVID-19; quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm trong các khu công nghiệp; những địa bàn, khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội tuyệt đối không để người dân ra, vào; khu vực cách ly phải triệt để thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống lây nhiễm, tổ chức bàn giao, tiếp nhận và giám sát y tế sau khi cách ly tập trung; tăng cường quản lý chuyên gia, người nhập cảnh; tổ chức, củng cố lại Tổ COVID trong cộng đồng và trong các khu công nghiệp; tổ chức lại sản xuất tại các khu công nghiệp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt đối với các nhà máy, xí nghiệp lớn mang tính toàn cầu; việc sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản phải đảm bảo khép kín, an toàn, thông suốt; tăng cường truyền thông, phát huy năng lượng tích cực, tạo đồng thuận trong xã hội phòng, chống dịch…

Đánh giá về những giải pháp đã thực hiện và bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, Thủ tướng cho rằng công các lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo sát tình hình, kịp thời, đúng hướng; việc tổ chức thực hiện được triển khai toàn diện, tích cực, hiệu quả; huy động được tổng hợp các nguồn lực, sức mạnh toàn dân tộc vào phòng, chống dịch; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vường mắc để phòng, chống dịch tốt hơn; chiến lược vaccine được triển khai quyết liệt, tích cực; thực hiện khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, mục tiêu cao nhất hiện nay là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; kiềm chế, đẩy lùi, tiến tới dập tắt dịch bệnh, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, an toàn, an sinh xã hội; kết thúc năm học và tổ chức an toàn kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, trong đó lấy tấn công là chính, mang tính đột phá, phòng ngừa là quan trọng, quyết định; thực hiện phòng, chống dịch bệnh từ sớm, từ xa, với phương châm “5K+vaccine+công nghệ”.

Về nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng chỉ đạo, các cấp, các ngành quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc; tổng tiến công toàn diện, thần tốc, mạnh mẽ hơn, với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung cao hơn, có trọng tâm, trọng điểm để phòng, chống dịch nhanh và hiệu quả hơn nữa; phát huy, vận dụng tốt hơn nữa những kết quả đạt được, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa trong phòng, chống dịch; huy động mọi nguồn lực hợp pháp, chung sức phòng, chống dịch, nhất là trong thực hiện “chiến lược vaccine” và tại các điểm “nóng” của dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, song khuyến khích phát huy tinh thần, trách nhiệm cá nhân, năng động, sáng tạo trong phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh, cư trú trái phép; tiếp tục hoàn thiện chính sách, tổ chức hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, nhất là tại các doanh nghiệp; tuyên truyền cho người dân hiểu để cùng tham gia phòng, chống dịch, vừa là để bảo vệ chính mình, vừa góp phần bảo vệ cộng đồng, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc….

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong lúc khó khăn, phức tạp, nên lấy đó làm động lực để phấn đấu vượt qua, trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tránh khuynh hướng mất đoàn kết, phân tán lực lượng; phải xử lý nghiêm những tư tưởng, hành động, biểu hiện lợi dụng tình hình để chống phá, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và ảnh hưởng đến ổn định, phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Vũ Đức Đam chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về phòng, chống dịch COVID-19; giao Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh; giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo phòng, chống dịch tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đảm bảo phòng, chống dịch tại Hà Nội.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, cùng các địa phương phòng, chống dịch. Trong đó, các bộ, ngành không nói thiếu kinh phí, không nói thiếu nguồn nhân lực, không nói thiếu cơ chế, không nói thiếu vật tư, thiết bị, sinh phẩm trong phòng, chống dịch; nếu có khó khăn, vướng mắc cần bàn giải pháp và trình cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Thủ tướng mong muốn các cấp ủy, chính quyền với tinh thần sáng tạo, chủ động tiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong phòng, chống dịch tại thời điểm hiện nay, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội trong năm nay.