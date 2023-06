Thời sự - Chính trị Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Ngọc Hồi và Sa Thầy

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 08/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum năm 2023 cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tại 02 huyện Ngọc Hồi và Sa Thầy.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum năm 2023, huyện Ngọc Hồi có 01 điểm thi chính là Trường THPT Nguyễn Trãi và 01 điểm thi dự phòng ở Trường THCS thị trấn Plei Kần. Huyện có hơn 500 thí sinh dự thi tại 22 phòng thi, trong đó thí sinh người dân tộc thiểu số gần 190 em. Chuẩn bị tốt cho Kỳ thi, cùng với triển khai công tác ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, các trường trên địa bàn đã tổ chức 03 đợt thi thử trực tuyến và 01 lần thi thử tại trường. Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ Kỳ thi.

Kiểm tra điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đánh giá cao sự chủ động của nhà trường và địa phương trong tổ chức phương án thi trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các trường tiếp tục thực hiện tốt công tác ôn tập thi tốt nghiệp, nhất là quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng thí sinh dự thi chương trình giáo dục thường xuyên; chú trọng các vấn đề về y tế, an ninh kỳ thi.

Tại huyện Sa Thầy, Trường THPT Quang Trung ở thị trấn Sa Thầy là điểm thi chính trên địa bàn. Huyện có hơn 300 thí sinh đăng ký dự thi với gần 130 thí sinh người dân tộc thiểu số, 14 thí sinh tự do và 17 thí sinh dự thi chương trình giáo dục thường xuyên. Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp nhấn mạnh, cần tạo mọi điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi đảm bảo theo đúng quy định, an toàn, khách quan, nghiêm túc; nhà trường và địa phương tiếp tục quan tâm, có phương án hỗ trợ kịp thời những thí sinh có điều kiện kinh tế khó khăn, không để trường hợp nào vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ thi. Đồng thời đảm bảo nơi ăn nghỉ cho đội ngũ cán bộ coi thi; thường xuyên kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất tại các phòng thi, nhất là chú trọng hệ thống điện, camera an ninh./.

Thu Trang – Công Luận