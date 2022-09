Thời sự - Chính trị Kiểm tra tình hình mưa bão tại huyện Kon Plông

(kontumtv.vn) – Trong ngày 28/9, Đoàn công tác phòng chống, ứng phó cơn bão số 4 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp làm trưởng đoàn tiếp tục đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa bão tại huyện Kon Plông.

Đoàn kiểm tra đập tràn xả lũ của Thuỷ điện Thượng Kon Tum tại xã Đăk Tăng. Tại thời điểm kiểm tra, mực nước đo được thấp hơn cao trình phòng lũ, thấp hơn mực nước dâng bình thường và cơ bản đảm bảo an toàn. Đồng thời kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở tại thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng và 10 hộ dân tại đây đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ngoài ra, một số công trình nhà ở, trường học tại xã Măng Bút bị tốc mái, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân hỗ trợ người dân sửa chữa kịp thời. Trên địa bàn huyện Kon Plông chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Kon Plông, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, bão Noru, trên địa bàn huyện có 6 xã bị mất điện do cây đổ, lốc xoáy; một số tuyến tỉnh lộ trên địa bàn huyện bị sạt lở nhưng huyện đã khắc phục tình trạng này. Trước đó thì UBND huyện cũng đã di dời thành công 166 hộ dân với khoảng 650 nhân khẩu tại những nơi có nguy cơ bị sạt lở về nơi an toàn.

Từ tối ngày 27/9, trên địa bàn tỉnh đã có gió mạnh, mưa to đến rất to trên diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, đặc biệt là các huyện phía Bắc của tỉnh như Đăk Glei, Tu Mơ Rông. Mưa to kéo dài nên mực nước tại các sông suối dâng lên rất nhanh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập úng ở khu vực trũng thấp.

Hiện tại, bão số 4 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới. UBND tỉnh tiếp tục cử các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, nhanh chóng thống kê tình hình thiệt hại để có biện pháp khắc phục kịp thời sau bão lũ./.

Hơ Jan – Thanh Hà