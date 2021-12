Thời sự - Chính trị Kiểm tra việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh tại Ngọc Hồi

(kontumtv.vn) – Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Kon Tum đã kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Ngọc Hồi.

Thực hiện Nghị quyết số 68, ngày 01/7/2021 của Chính phủ, đến nay, huyện Ngọc Hồi đã hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện với tổng số tiền hơn 77 triệu đồng; hỗ trợ 41 trường hợp F1 và 24 trường hợp F0 số tiền 88 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ 19 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 số tiền 57 triệu đồng; hỗ trợ 38 lao động không có giao kết hợp đồng lao động số tiền trên 52 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 116, ngày 24/9/2021 của Chính phủ, huyện đã thực hiện điều chỉnh giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp bằng 0% quỹ tiền lương tháng cho 853 người lao động tại 63 đơn vị; chi hỗ trợ cho 956 người lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp tại 63 đơn vị và 104 người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị trong thời gian tới huyện Ngọc Hồi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động và người sử dụng lao động biết, đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và áp dụng các văn bản mới của cấp có thẩm quyền để thực hiện chính sách hiệu quả, sát với người dân, tránh bỏ sót đối tượng được thụ hưởng hoặc thực hiện không đúng chính sách./.

CTV Tuyết Mai – Thu Trang